Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Fas'ın golünü 21. dakikada golcü oyuncusu Ismael Saibari atarken, Brezilya'nın karşılığı ise 32. dakikada Vinicius Junior ile geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

VAR'DAN TARİHİ MÜDAHALE

Mücadelenin dikkat çeken anlarından biri de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yaşandı. Brezilya lehine verilen bir köşe vuruşu kararı, VAR incelemesinin ardından değiştirildi. Pozisyonu yeniden değerlendiren hakem ekibi, topun son olarak Brezilyalı oyuncudan çıktığını tespit ederek kararı köşe vuruşundan kale vuruşuna çevirdi. Böylece VAR, ilk kez bir köşe vuruşu kararına doğrudan müdahale ederek oyunun yeniden başlama şeklinin değiştirilmesinde rol oynamış oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı. Brezilya, grubun bir sonraki maçında Haiti ile karşı karşıya gelecek. Fas ise İskoçya ile karşılaşacak.