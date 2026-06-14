Haberler

Fas'tan Brezilya'ya geçit yok

Fas'tan Brezilya'ya geçit yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ile Fas, 1-1 berabere kaldı.

  • FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu'nda Brezilya ile Fas 1-1 berabere kaldı.
  • Fas'ın golünü Ismael Saibari (21'), Brezilya'nın golünü Vinicius Junior (32') attı.
  • VAR, ilk kez bir köşe vuruşu kararını değiştirerek oyunun yeniden başlama şekline müdahale etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi. MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Fas'ın golünü 21. dakikada golcü oyuncusu Ismael Saibari atarken, Brezilya'nın karşılığı ise 32. dakikada Vinicius Junior ile geldi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı.

VAR'DAN TARİHİ MÜDAHALE

Mücadelenin dikkat çeken anlarından biri de Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında yaşandı. Brezilya lehine verilen bir köşe vuruşu kararı, VAR incelemesinin ardından değiştirildi. Pozisyonu yeniden değerlendiren hakem ekibi, topun son olarak Brezilyalı oyuncudan çıktığını tespit ederek kararı köşe vuruşundan kale vuruşuna çevirdi. Böylece VAR, ilk kez bir köşe vuruşu kararına doğrudan müdahale ederek oyunun yeniden başlama şeklinin değiştirilmesinde rol oynamış oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte her iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı. Brezilya, grubun bir sonraki maçında Haiti ile karşı karşıya gelecek. Fas ise İskoçya ile karşılaşacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

Dünya Kupası ilk şakasını yaptı! Yok böyle bir son
Trump’ın 'Yarın imzalıyoruz' dediği tarihi anlaşmanın altından bambaşka bir neden çıktı

Trump'ın imza planının altından bambaşka bir oyun çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem! Bulana ödül verilecek
Gecenin ilk maçlarında kazanan yok! İşte diğer karşılaşmalar

Gecenin ilk maçlarında kazanan yok! İşte diğer karşılaşmalar
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
Bitlis ile Muş arasındaki il sınırı hattı yeniden düzenlendi

Karar Resmi Gazete'de! İki il arasındaki sınır hattı değişti
Başkenti sağanak ve dolu vurdu, yaşam durma noktasında geldi

Görüntü Ankara'dan! Her şey dakikalar içerisinde oldu

İran lideri Hamaney'den ABD ile anlaşma sonrası ayaklanan halka 'milli birlik' çağrısı

Hamaney'den anlaşma sonrası ayaklanan İran halkına bir çağrı var