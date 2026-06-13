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İran ile ABD arasında imzalanacak mutabakat zaptı İran'da tartışmalara sebep oldu

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İran Meclisi'nin muhafazakar milletvekillerinden Mahmud Nebeviyan, İran ile ABD arasında imzalanacak olası mutabakat zaptının basında yer alan bazı maddelerini sıralayarak, "Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?" eleştirisinde bulundu.. Ayrıca Tahran'da anlaşma aleyhine protestolar düzenlendi.

ABD Başkan Donald Trump'ın son açıklamasına göre Tahran ile Washington yönetimleri arasında yarın imzalanması beklenen mutabakat zaptı İran cephesinde tartışmalara neden oldu.

MECLİS'TEN ARDI ARDINA TEPKİ YÜKSELDİ

İran Meclisi'nin muhafazakar milletvekillerinden Nebeviyan, mutabakat zaptında, Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz şekilde acil ve kısıtlama olmadan açılacağı ve uranyumun seyreltilmesine dair maddelerin yer almasına karşın, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve İran'ın 300 milyar dolarlık fondan yararlanması konusunda belirsizlikler bulunduğunu belirten Nebeviyan, "Acaba bu metin ulusal çıkarları sağlıyor mu?" dedi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezai de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran müzakere heyetinin fazla tavizkar olduğuna atıf yaparak, "Müzakere masasındaki cömertlik, düşmanın hesaplarında değişikliğe yol açarak İran'ın zayıf olduğu anlayışına neden oldu." ifadelerini kullandı.

TAHRAN'DA ANLAŞMA ALEYHİNE PROTESTOLAR

Akşam saatlerinde başkent Tahran'daki İbni Sina meydanında toplanan bir grup İranlı, ABD ile gerçekleştirilen görüşmeler aleyhine gösteri düzenledi. Gösteride İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi aleyhine sloganlar atıldı.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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