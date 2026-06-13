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İsrail'in, ABD-İran anlaşması olsa bile Lübnan'daki emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi

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İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında olası bir anlaşma durumunda bile Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi. Ordu, kara harekatını durdurup saldırıları azaltmaya hazırlanırken, güneydeki operasyonların süreceği belirtildi.

İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında anlaşma olsa bile Lübnan'ın güneyinde kurduğu emniyet şeridinden çekilmeyeceği ileri sürüldü.

İsrail devlet televizyonunun ismini açıklamadığı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ile İran arasında şekillenmeye başlayan anlaşma süreci kapsamında ordunun, Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatının durdurulması olasılığına hazırlandığı bildirildi.

Ordunun ayrıca Lübnan içlerine yönelik saldırıları azaltmaya hazırlandığı, ancak askeri "operasyonların" güneye yoğunlaşarak devam edeceği iddia edildi.

İsrail ordusunun, anlaşma kapsamında yer alsa bile Lübnan'ın güneyindeki emniyet şeridinden çekilmeyeceği kaydedildi.

İsrail geçen nisan ayında, Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'dekine benzer bir Sarı Hat oluşturduğunu açıklamıştı.

Sınıra kadar uzanan bu hayali hatla İsrail, Lübnan'da yerinden edilenlerin geri dönüşünü ve her türlü silahlı faaliyeti engellemeye çalıştığını ifade ediyor.

İsrail, bu bölgenin ateşkes anlaşmaları kapsamına girmeyeceğini öne sürüyor.

Kaynak: AA / Said Amori
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