Kılıçdaroğlu CHP'si yüzde kaç oy alır? Özgür Özel, anket sonucu paylaştı

Yargının "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık makamının el değiştirdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP), sular durulmak bilmiyor. Mahkeme kararıyla göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile Özgür Özel arasındaki gerilim bu kez anket verileri ve parti bütçesi üzerinden alevlendi. Yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Özgür Özel, kamuoyu araştırma şirketlerinden kendisine gelen bilgileri paylaşarak yeni yönetime yönelik çok sert suçlamalarda bulundu.

PARTİNİN PARASINI ANKETLERE HARCAYACAK"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Özgür Özel, kendilerinin kurumsal olarak bir anket çalışması yaptırmadıklarını ancak kamuoyu araştırma şirketi sahiplerinin doğrudan kendisini arayarak durumu aktardığını belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm anket firmalarını tek tek arayarak araştırma yapmalarını talep ettiğini iddia eden Özel, harcanan bütçeye dikkat çekerek "Beni kamuoyu araştırma şirketi sahipleri arıyor. Kılıçdaroğlu hepsini arayıp anket yapmalarını istiyormuş. Meydanlara çıkamayacağı, mitingi yapamayacağı için partinin parasını buralara harcayacak, belli. Kamuoyu araştırmaları yaptıracak. Reklamcıları arayıp imajlarını düzeltecek kampanya önerileri istiyormuş" ifadelerine yer verdi.

"DURUM ANLAŞILDIKÇA OYLARI YÜZDE 1’E DÜŞTÜ"

Açıklamasının devamında son anket sonuçlarının ürkütücü bir tablo ortaya koyduğunu belirten Özel, vatandaşın durumu kavradıkça tepki gösterdiğini vurguladı. İlk günlerde vatandaşların hukuki durumu tam anlamadığı için "Kılıçdaroğlu CHP’sine oy verir misiniz?" sorusuna %5-6 bandında "evet" yanıtı çıktığını söyleyen Özel, "Şimdi durum daha da vahim olmuş. Durum anlaşıldıkça Kılıçdaroğlu CHP’sine oy verenlerin oranı yüzde 1’lere düşmüş. Düşünebiliyor musunuz!" şeklinde konuştu.

"BİZ YÜZDE 38'E TAŞIDIK, BUNU AK PARTİ BİLE YAPAMAZDI"

Kendi yönetimleri dönemindeki seçim başarısı ile mevcut durumu kıyaslayan Özgür Özel, partinin getirildiği noktayı sert bir dille eleştirdi. Göreve geldiklerinde seçmende büyük bir kırgınlık olduğunu hatırlatan Özel, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz bu partinin yönetimine talip olduğumuz zaman şunu dedik: ‘Oy oranlarımız yüzde 13’lere düştü. Seçmende bir kırgınlık var. Yönetim değişmeden biz seçmeni ikna edemeyiz.’ Ve yüzde 13 ile aldığımız partiyi yüzde 38’e taşıdık. İlk seçimde. Ve hala 1. partiydik. Şimdi bunu yeniden düşürmeyi başardılar. Bunu AK Parti yapamazdı.”