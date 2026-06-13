Hindistan'da askeri kargo uçağı yere çakıldı: 5 asker hayatını kaybetti

Hindistan askeri kargo uçağı düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Assam eyaletinde Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı, hava üssüne iniş yaptığı sırada düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 5 hava kuvvetleri personeli yaşamını yitirirken, yardımcı pilotun yaralı olarak kurtarıldığı ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

HAVA ÜSSÜNE İNİŞ SIRASINDA KAZA YAPTI

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), yaptığı açıklamada Antonov AN-32 tipi askeri nakliye uçağının Assam eyaletindeki Jorhat Hava Üssü'ne iniş sırasında kaza geçirdiğini duyurdu. Yetkililer, uçağın rutin bir görev kapsamında uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

Kazada uçakta bulunan 5 personelin hayatını kaybettiği bildirildi. Yardımcı pilotun ise kazadan sağ kurtulduğu ve hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

ENKAZA DÖNEN UÇAKTAN GERİYE PARÇALAR KALDI

Yerel medya tarafından paylaşılan görüntülerde, uçağın hava üssü içerisinde yere çakılarak büyük ölçüde parçalandığı görüldü. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık görevlisi ve üst düzey hava kuvvetleri yetkilisi sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı kurtarma ve inceleme çalışması başlatılırken, enkaz alanından yükselen yoğun siyah duman dikkat çekti.

GÖRGÜ TANIKLARI ŞİDDETLİ PATLAMA SESİ DUYDU

Telegraph India'nın aktardığına göre, görgü tanıkları uçağın düşmesinden hemen önce güçlü bir patlama sesi duyduklarını söyledi. Patlamanın ardından bölgenin kısa sürede yoğun dumanla kaplandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri kaza alanını tamamen kapatırken, olay yerinde incelemeler sürüyor.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma komisyonu kurulduğunu açıkladı. Uzman ekiplerin teknik incelemeleri devam ederken, kazanın kesin nedeni yapılacak araştırmaların ardından netlik kazanacak.

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİ'NDE İKİNCİ BÜYÜK KAZA

Son kaza, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir Sukhoi Su-30MKI savaş uçağının birkaç ay önce düşmesinin ardından yaşandı. Assam'ın Karbi Anglong bölgesindeki kazada iki pilot da hayatını kaybetmişti.

AN-32 tipi uçaklar daha önce de çeşitli kazalarla gündeme gelmişti. 2019 yılında Jorhat Hava Üssü'nden havalanan bir AN-32 uçağı kaybolmuş, uzun süren arama çalışmalarının ardından enkazı Çin sınırına yakın Arunachal Pradesh bölgesinde bulunmuştu. Kazada uçaktaki 13 personelin tamamı yaşamını yitirmişti.

ZORLU ŞARTLAR İÇİN TASARLANDI

Çift motorlu turboprop yapıya sahip AN-32 tipi askeri nakliye uçakları, özellikle yüksek irtifa ve zorlu iklim koşullarında görev yapabilmesi için geliştirildi. Yaklaşık 7,5 ton yük taşıyabilen uçaklar, 50 yolcu veya 42 paraşütçü taşıma kapasitesine sahip bulunuyor.

Hindistan Hava Kuvvetleri envanterinde yaklaşık 100 adet AN-32 bulunurken, bu uçaklar özellikle uzak ve dağlık bölgelere askeri malzeme ile insani yardım ulaştırmak amacıyla kullanılıyor.