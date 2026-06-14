Dünya Kupası ilk şakasını İsviçre’ye yaptı! Yok böyle bir son

2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Katar ile İsviçre karşı karşıya geldi. İsviçre'nin uzun süre önde götürdüğü mücadelede Katar, uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

İSVİÇRE PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ

Dünya Kupası B Grubu'nun kritik karşılaşmasında İsviçre, 17. dakikada Breel Embolo'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı üstün tamamlayan İsviçre, maç boyunca skor avantajını korumayı başardı.

KATAR PES ETMEDİ

Ev sahibi ekiplerden Katar, karşılaşmanın son bölümünde baskısını artırdı. Uzatma dakikalarında rakip kalede etkili olan Katar, aradığı golü 90+4. dakikada buldu.

KAHRAMAN KHOUKHI

Katar'ın golü, savunma oyuncusu Boualem Khoukhi'den geldi. Tecrübeli futbolcu, uzatma dakikalarında yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına 1 puanı kazandırdı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Katar ve İsviçre, Dünya Kupası B Grubu'ndaki ilk maçlarını 1 puanla tamamladı. İsviçre, gruptaki ikinci maçında 18 Haziran'da Bosna Hersek ile karşılaşacak. Katar ise 19 Haziran'da Kanada karşısında sahaya çıkacak.