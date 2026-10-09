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450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

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450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama
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Bir yıl boyunca beklediği yaklaşık 450 bin liralık çantayı almak için Almanya'ya giden Demet Şener, yeni açıklamasıyla dikkat çekti. Çantasını henüz hiç kullanmadığını söyleyen eski manken, koleksiyonunun yarısını kızı İrem Kutluay'a verdiğini ve çantalarını kızıyla birlikte kullandığını anlattı.

  • Demet Şener, yaklaşık bir yıl beklediği 8 bin euro değerindeki çantayı almak için Almanya'ya gitti ve bir gece kalarak çantayı teslim aldı.
  • Şener, çanta koleksiyonunun yarısını kızı İrem Kutluay'a verdiğini ve İrem kullanınca daha mutlu olduğunu söyledi.
  • Şener, Almanya'dan satın aldığı çantayı henüz kullanmadığını ve aldığı her şeyi kullandığını belirtti.

Bir yıl boyunca beklediği yaklaşık 450 bin liralık çantayı almak için Almanya'ya giden Demet Şener, bu kez çanta koleksiyonuyla ilgili açıklamalarıyla dikkat çekti. Ünlü isim, sahip olduğu çantaların büyük bölümünü kızı İrem Kutluay ile paylaştığını söyledi.

"KOLEKSİYONUMUN YARISINI İREM'E VERDİM"

Geçtiğimiz hafta 8 bin euro değerindeki çantasıyla konuşulan Demet Şener, aksesuarlarını yalnızca kendisi için almadığını anlattı. Çantalarını kızı İrem Kutluay'ın da kullandığını belirten Şener, "Koleksiyonumun yarısını İrem'e verdim. İrem kullanınca daha mutlu oluyorum" dedi.

YENİ ÇANTASINI HENÜZ KULLANMADI

Almanya'dan satın aldığı çantayı henüz kullanmadığını söyleyen Şener, alışveriş alışkanlıklarının zamanla değiştiğini belirtti. Ünlü isim, "Bu markanın sistemi böyle. Daha hiç kullanmadım. Ama hiçbir şeyi saklamamayı öğrendim. Aldığım her şeyi kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

BİR YIL BEKLEDİ, ALMANYA'YA GİTTİ

Demet Şener, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü bir markanın çantasını satın almak için Almanya'ya gitmişti. Yaklaşık bir yıl önce bekleme listesine adını yazdıran Şener, çantanın mağazaya ulaşmasının ardından seyahatini gerçekleştirmişti.

Almanya'da bir gece kaldığını anlatan eski manken, 8 bin euro ödediği çantayı teslim aldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü.

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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

insanoğlu arzu nefis ve istekleri için yaşar yoksa yaşamanın bir anlamı kalmazdıki. kimi gücü yeter milyonları hayalindeki çantayı almak için harcar,kiminin hedefi ise daha büyüktür fona ikibuçuklira yatırıp milleti tezgaha getirir ikibuçuk milyarı alıp gider. ....ama bu sefer gören oldu alamadılar, bi dahaki sefere.

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Haber Yorumlarıfikretmalkocoglu:

değer bende hanımıma aldım..

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Haber YorumlarıMr. Baron:

Bir çanta daha sahiplenmiş, muhteşem, zavallı çanta yoksa sahipsiz kalırdı. Örnek bir haber.

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Haber YorumlarıMustafa Bulut:

vatandaş evini geçindirmeye çalışırken Bunların özel hayatlarından bizene

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Haber YorumlarıSonby Erdm:

bu büyük haber için teşekkür ederiz

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