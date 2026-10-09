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Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi

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Atilla Taş'ın evlat acısı! Ünlülerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi
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Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Yeşim Salkım, Işın Karaca, Deniz Seki ve çok sayıda ünlü isim, yayımladıkları mesajlarla acılı babaya destek oldu.

  • Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki iki çocuk annesi kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
  • Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı ve ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
  • Sanat dünyasından Yeşim Salkım, Işın Karaca, Deniz Seki, Pınar Altuğ, Ebru Polat, Çiğdem Tunç ve Nilgün Belgün gibi isimler Atilla Taş ve ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.

Şarkıcı Atilla Taş, kızı Sezen Taş'ın Mersin'de hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. 34 yaşındaki, iki çocuk annesi Sezen Taş'ın bir apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından sanat dünyasından peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Ünlü isimler, Atilla Taş ve ailesine sabır dilerken yaşanan kayıp karşısındaki üzüntülerini dile getirdi.

YEŞİM SALKIM: KİMSEYİ EVLAT ACISIYLA SINAMASIN

Acı haberin ardından açıklama yapan Yeşim Salkım, "Çok çok üzüldüm… Rabbim kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Atilla ve ailesinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

IŞIN KARACA: DÜNYADA YAŞANABİLECEK EN BÜYÜK ACI

Şarkıcı Işın Karaca da Atilla Taş'ın yaşadığı kayıptan duyduğu üzüntüyü şu sözlerle anlattı:

"Dünyada yaşanabilecek en büyük acı bu olsa gerek. Allah kimseye yaşatmasın."

DENİZ SEKİ VE PINAR ALTUĞ'DAN DUYGUSAL MESAJ

Deniz Seki, "Ay Allah'ım çok üzüldüm. Rabbim dayanma gücü versin" sözleriyle acılı aileye destek oldu. Pınar Altuğ ise "Ah… Allah dayanma gücü versin" diyerek başsağlığı dileklerini iletti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Ebru Polat, "Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin" ifadelerini kullanırken Çiğdem Tunç da yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Tunç, "Aman Yarabbim ne oluyor böyle? Ardı ardına bu kazalar, bu yüksek yerlerden düşmeler, genç ölmeler? Allah rahmet eylesin, başı sağ olsun. Çok acı bir şey" dedi.

Nilgün Belgün ise "Ah çok acı…" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.

SEZEN TAŞ'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki Sezen Taş, bir apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan Sezen Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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