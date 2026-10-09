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İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

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İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
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Kimliğindeki talihsiz, yazım yanlışlı ya da alay konusu olan soyadlarından rahatsız olup mahkeme kararı aranmaksızın yapılan yasal düzenlemeden yararlanan binlerce vatandaş soyadını değiştirdi. Nüfus müdürlüklerine yapılan başvuruların ardından Türkiye'de en çok değiştirilen ve tarihe gömülen 10 ilginç soyisim netleşti.

Geçmişte nüfus kayıtlarına hatalı, anlam kaymasına uğramış ya da toplum içinde gülünç duruma düşüren ifadelerle geçen soyisimleri yüzünden sosyal hayatlarında büyük zorluk yaşayan vatandaşlar, hayata geçirilen kolaylaştırıcı yasal düzenlemeyi fırsata çevirdi. Taşıdığı anlam veya çağrışımlar nedeniyle sahibine zor anlar yaşatan pek çok soyadı, yapılan başvurularla birlikte adeta kimliklerden silindi.

İŞTE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN SOYİSİMLER

Toplumsal yaşamda çeşitli sıkıntılara yol açtığı için vatandaşların değiştirmek adına sıraya girdiği ve listelerin başını çeken 10 soyadı şu şekilde sıralandı:

  • Çürük
  • Çıplak
  • Kör
  • Karabaş
  • Deli
  • Koyun
  • Çakal
  • Satılmış
  • Top
  • Coşkun

Nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğun ardından binlerce kişi, yeni ve sıkıntısız soyadlarıyla adeta hayata yeniden "merhaba" deme şansı yakaladı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFaruk Aydoğan:

Düşmana verilmez bu soyad

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Haber Yorumlarıeyupcakal5561@outlook.com:

benim soyadımda çakal ama değişmedim

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