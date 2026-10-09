Hülya Avşar'a Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’ndan erken doğum günü sürprizi: İkinizi de çok seviyorum

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Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ve eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile erken doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Bir restoranda buluşan üçlü, masaya gelen küçük doğum günü pastasının önünde birlikte poz verdi.

Avşar, kutlamadan bir fotoğrafı takipçilerine sunarak kızına ve eski eşine sevgisini dile getirdi.

KIZI VE ESKİ EŞİYLE AYNI KAREDE

Kutlama fotoğrafında Zehra Çilingiroğlu annesinin bir yanında, Kaya Çilingiroğlu ise diğer yanında yer aldı. Kızına sarılarak objektife gülümseyen Avşar’ın önünde, üzerinde mum bulunan bir pasta vardı.

Zehra ve Kaya Çilingiroğlu’nun hazırladığı sürprizi duyuran sanatçı, bu buluşmadan çekilen kareyi kalp emojileriyle yayımladı.

“İKİNİZİ DE ÇOK SEVİYORUM”

Hülya Avşar, fotoğrafın altına “Erken doğum günü sürprizi, ikinizi de çok seviyorum” notunu yazdı. Mesajında hem kızı Zehra’nın hem de eski eşi Kaya Çilingiroğlu’nun hesaplarını etiketledi.