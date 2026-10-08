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Montella'dan Adana Demirspor'a büyük jest! 330 bin euro alacağından vazgeçti

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Montella'dan Adana Demirspor'a büyük jest! 330 bin euro alacağından vazgeçti
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2021-2023 yılları arasında çalıştırdığı ve bugün TFF 2. Lig'de borç yüküyle boğuşan Adana Demirspor'dan olan 330 bin euroluk alacağından resmi olarak feragat etti. Kulüp, 5 Eylül'deki sözlü mutabakatın ardından kararın milli maç döneminin sonunda bildirildiğini açıklayarak İtalyan teknik adama teşekkür etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan alacağı 330 bin eurodan feragat etti.

KULÜBÜN BORÇLARI BİRİKİYOR

TFF 2. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kötü gidişat sürerken, borçları da birikmeye devam ediyor. Mavi şimşekler, Trendyol Süper Lig'de mücadele ederken 2021-2023 yılları arasında teknik direktörlük görevini yürüten A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın takımdan ayrılırken 330 bin euro alacağı kalmıştı.

Geçtiğimiz 5 Eylül'de ise Adana Demirspor yönetimi ile Vincenzo Montella arasında yapılan görüşmede Montella alacaklarından feragat edeceğini ifade etmişti. Milli maç döneminin sona ermesinin ardından İtalyan teknik adam, resmi olarak alacaklarından feragat ettiğini Adana Demirspor yönetimine bildirdi.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Adana Demirspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor'daki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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