İşte nüfusu düşen 33 şehir! Tek tek listeledik, şaşırtıcı iller var

TÜİK'in 2024-2025 nüfus verileri, Türkiye genelinde 33 ilin nüfus kaybettiğini ortaya koydu. Düşüş Doğu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede dikkat çekti.

Nüfus kaybı yaşayan iller arasında Doğu Anadolu ve Karadeniz illerinin ağırlıkta olduğu görüldü. Erzurum, Ağrı, Van, Kars, Muş, Bingöl ve Siirt gibi doğu illerinde gerileme yaşanırken; Ordu, Giresun, Sinop, Zonguldak ve Bartın gibi Karadeniz illerinde de benzer tablo ortaya çıktı.

DOĞUDAKİ İLLERDE BİLE NÜFUS DÜŞTÜ

TÜİK verilerine göre 2024-2025 döneminde Türkiye'nin doğusundaki birçok il nüfus kaybetti; en dikkat çekici düşüş Erzurum, Ağrı ve Van'da yaşandı. Açıklanan güncel nüfus verileri, Türkiye'nin doğu ve doğuya yakın illerinde nüfus kaybının sürdüğünü ortaya koydu. 2024 yılına kıyasla 2025'te birçok ilde nüfus gerilemesi kaydedildi.

ERZURUM, AĞRI VE VAN ÖNE ÇIKTI

Doğu Anadolu'nun en kalabalık illerinden Erzurum'un nüfusu 745 bin 5'ten 736 bin 877'ye düştü. Ağrı'da nüfus 499 bin 801'den 491 bin 489'a, Van'da ise 1 milyon 118 bin 87'den 1 milyon 112 bin 13'e geriledi. Bu üç il, bölgedeki en belirgin nüfus kaybının yaşandığı merkezler oldu.

Nüfusu zaten düşük olan bazı doğu illerinde de düşüşler görüldü. Tunceli'nin nüfusu 86 bin 612'den 85 bin 83'e inerken, Ardahan 91 bin 354'ten 90 bin 392'ye, Iğdır ise 206 bin 857'den 205 bin 71'e düştü. Gümüşhane'de de nüfus 142 bin 617'den 138 bin 807'ye geriledi. Bingöl, Muş, Siirt, Kars ve Erzincan da nüfusu azalan iller arasında yer aldı.

NÜFUSU AZALAN İLLER (2024–2025)