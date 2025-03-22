Filiz Akın kimdir? Filiz Akın'ın hastalığı ne, neden hayatını kaybetti?

Türk sinemasının en güçlü kadın oyuncularından biri olarak anılan Filiz Akın, Yeşilçam'ın unutulmaz "Dört Yapraklı Yonca"sı arasında Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve merhum Fatma Girik ile birlikte yer alıyordu. Güzelliği, zarafeti ve beyazperdedeki etkileyici performanslarıyla bir döneme damga vuran Filiz Akın, hakkında çıkan vefat haberlerinin ardından yaşamı ve oyunculuk kariyeri ile yeniden gündeme geldi. Peki, Filiz Akın kimdir? Filiz Akın'ın hastalığı neydi? Filiz Akın neden hayatını kaybetti? İşte, detaylar…

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Gerçek adı Suna Akın olan ve sahne ismiyle tanınan Filiz Akın, 2 Ocak 1943 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından biri olmasının yanı sıra yazar ve sunucu kimlikleriyle de öne çıkan Akın, Yeşilçam'ın sembol isimleri arasında yer alır. Annesi, Ankaralı bir terzi olan Habibe Leman Şaşırmaz; babası ise Afyonkarahisarlı bir hakim olan Bekir Sami Akın'dır. Ailesinin kökenleri ise Arnavut ve Çerkes asıllara dayanmaktadır.

Filiz Akın kimdir

Henüz küçük yaşlardayken ailesi ayrılan Filiz Akın, ilkokul eğitimini Ankara Kızılay'daki Sarar İlkokulu'nda tamamladı. Ardından TED Ankara Koleji'nde öğrenim gördü ve sonrasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü'ne devam etti. Ancak üniversite hayatı, hayatını değiştirecek bir yarışmayla yarım kaldı. 1962 yılında Artist dergisinin düzenlediği güzellik yarışmasını kazanmasıyla sinema kariyerine ilk adımını attı. Yarışmanın ardından çektiği ilk filmi "Akasyalar Açarken" ile dikkatleri üzerine çekti.

Filiz Akın hangi filmlerde oynadı

Romantik komedi türündeki "Kolejli Kız" ve "Yankesici Kız" gibi yapımlarda sergilediği başarılı performanslarla kısa sürede yıldızı parlayan Filiz Akın, özellikle zarif, modern ve batılı kadın tiplemeleriyle sinemada kendine özgü bir yer edindi. Kariyeri boyunca birçok önemli yapımda başrol oynayan sanatçı, dönemin en beğenilen ve aranan oyuncularından biri haline geldi.

Filiz Akın'ın eşi kim

Özel hayatında da gündemden düşmeyen Akın, yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu, Bubi Rubinstein ve eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal ile evlilikler yapmıştır. Türker İnanoğlu ile evliliğinden oğlu İlker İnanoğlu dünyaya gelmiştir. İlker İnanoğlu, çocuk yaşlarda "Yumurcak" serisiyle ün kazanmıştır. Ayrıca bir dönem Türkiye'nin Paris Büyükelçisi olarak görev yapan eşiyle birlikte Fransa'da da diplomatik çevrelerde bulunmuştur.

Filiz Akın'ın hastalığı ne

2002 yılında çene kanserine yakalanan Filiz Akın, başarılı bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başarmıştır. Bu süreçte kanserle mücadeleye dikkat çekmek için "sarı bilezik" ve "mavi bilezik" gibi sosyal farkındalık kampanyaları yürütmüş ve büyük destek görmüştür. Sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılan sanatçı, Starkey İşitme Vakfı'nın onursal başkanlığını üstlenmiş, "Türkiye'de İşitmeyen Kalmasın" projesiyle binlerce çocuğun işitme cihazına kavuşmasına öncülük etmiştir.

Filiz Akın Yeşilçam

Hayatı ve kariyeri üzerine yazılmış birçok kitap da bulunmaktadır. Bircan Silan Usallı'nın kaleme aldığı "Dört Yapraklı Yonca" kitabında, Filiz Akın'ın yanı sıra Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik'in hayat öyküleri detaylıca ele alınmıştır. Ayrıca Pınar Çekirge'nin yazdığı "Başrolde Filiz Akın" adlı eser, onun Türk sinemasındaki yerini ikonografik ve toplumsal bir çerçevede incelemiştir.

Filiz Akın ve Hülya Koçyiğit

Filiz Akın, sanat hayatındaki başarılarının yanı sıra kültürel çalışmalarıyla da öne çıkmış, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yaparak fikirlerini okuyucularla paylaşmıştır. Hakkında Agah Özgüç, Taner Ay, Atilla Dorsay, Fatih Özgüven ve Mehmet Atak gibi önemli kalemlerin yazdığı derinlemesine portreler, onun Türk sinemasına kattığı değeri bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Filiz Akın öldü mü

FİLİZ AKIN HAYATTA MI?

Uzun yıllar boyunca hem sanat dünyasında hem de toplumsal projelerde aktif rol üstlenen Filiz Akın, son dönemlerde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir süredir nazofarenks (geniz) kanseriyle savaşan usta sanatçı, aynı zamanda zatürre ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı olarak da tedavi görmekteydi.1 Eylül 2024 tarihinden itibaren Bodrum'da hastanede tedavi altında olan Akın'ın sağlık durumu zamanla ağırlaştı. Yaşamsal riske karşı acil müdahale ihtiyacı doğması üzerine, Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle Sağlık Bakanlığı'na ait bir ambulans uçakla 13 Ocak 2025 gecesi İstanbul'a nakledildi. Burada kapsamlı bir tedavi sürecine alınan sanatçı, tüm müdahalelere rağmen sağlık durumuna yanıt veremedi.

Sağlık Bakanlığı Filiz Akın açıklaması

Filiz Akın, 22 Mart 2025 tarihinde, 82 yaşında hayata veda etti. Bu acı haber, Türk sinema dünyasında ve onu yıllarca severek izleyen hayranları arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Filiz Akın Yeşilçam filmleri

FİLİZ AKIN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Babaların Babası (1975)

Tatlı Cadının Maceraları (1975)

Yumurcak Belalı Tatil (1975)

Almanyalı Yarim (1974)

Memleketim (1974)

Yumurcak Veda (1974)

Soyguncular (1973)

Karateci Kız (1973)

Zambaklar Açarken (1973)

Ağlıyorum (1973)

Acı Hayat (1973)

Tatlı Dillim (1972)

Utanç (1972)

Ayrılık (1972)

Yumurcak Küçük Şahit (1972)

İki Esir (1971)

Emine (1971)

Fadime Cambazhane Gülü (1971)

Yumurcağın Tatlı Rüyaları (1971)

Umutsuzlar (1971)

Ömrümce Unutamadım (1971)

Küçük Sevgilim (1971)

Oyun Bitti (1971)

Seni Sevmek Kaderim (1971)

Yarım Kalan Saadet (1970)

Yumurcak Köprüaltı Çocuğu (1970)

Saadet Şehri (1970)

Beyaz Güller (1970)

İşportacı Kız (1970)

Ankara Ekspresi(1970)

Yuvasız Kuşlar(1970)

Fadime(1970)

Güzel Şoför(1970)

Aşktan Da Üstün (1970)

Cilveli Kız (1969)

Lekeli Melek (1969)

Son Mektup (1969)

Hüzünlü Aşk (1969)

Dağlar Kızı Reyhan (1969)

Karlıdağ`daki Ateş (1969)

Yumurcak (1969)

Yaralı Kalp (1969)

Benim de Kalbim Var (1968)

İstanbul Tatili (1968)

Sabah Yıldızı (1968)

Kader Ayırsa Bile (1968)

Kader (1968)

Hırsız Kız (1968)

Baharda Solan Çiçek (1968)

Efkarlı Sosyetede (1968)

Yuvana Dön Baba (1968)

Ömrümün Tek Gecesi (1968)

Gül ve Şeker (1968)

Aşka Tövbe (1968)

Arkadaşımın Aşkısın (Kan Kardeşim) (1968)

Aşkım Günahımdır (1968)

Paşa Kızı (1967)

Sefiller (1967)

Sözde Kızlar (1967)

Serseriler Kralı (1967)

Cici Gelin (1967)

Yıkılan Yuva (1967)

Affet Beni (1967)

Ayrılık Saati (1967)

Hindistan Cevizi (1967)

Silahlı Paşazade (1967)

Bekar Odası (1967)

Çıtkırıldım (1966)

Bar Kızı (1966)

Affet Sevgilim (1966)

İstanbul Kabadayısı (1966)

Affedilmeyen (1966)

Vur Emri (1966)

Kaderin Cilvesi (1966)

Günahkar Kadın (1966)

Acı Tesadüf (1966)

Erkek Severse (1966)

Efkarlıyım Abiler (1966)

Şakayla Karışık (1965)

Tamirci Parçası (1965)

Fakir Gencin Romanı (1965)

Oğlum Oğlum (1965)

Yankesici Kızın Aşkı (Yankesicinin Aşkı) (1965)

Babasına Bak Oğlunu Al (1965)

Kolejli Kızın Aşkı (1965)

Sevinç Gözyaşları (1965)

Ölüme Kadar (1965)

Filinta Kadri (1964)

Asfalt Rıza (1964)

Cüppeli Gelin (1964)

Kadın Berberi (1964)

Şoför Nebahat ve Kızı (1964)

Kardeş Kanı (1964)

Gurbet Kuşları (1964)

İstanbul Sokaklarında (1964)

On Güzel Bacak (1964)

Korkunç Şüphe (1964)

Meyhaneci (Can Düşmanı) (1964)

Tığ Gibi Delikanlı (1964)

Yankesici Kız (1964)

Uçurumdaki Kadın (1964)

Paylaşılamayan Sevgili (1964)

Kadın Terzisi (1964)

Prangasız Mahkumlar (1964)

Mirasyedi (1964)

Bekarlık Sultanlıktır (1963)

Bana Annemi Anlat (1963)

Ölüm Bizi Ayıramaz (1963)

Beyoğlu Piliçleri (1963)

Beyaz Güvercin (1963)

Kızlar Büyüdü (1963)

İki Gemi Yanyana (1963)

Ölüme Çeyrek Var (1963)

Genç Kızların Sevgilisi (1963)

Zoraki Milyoner (1963)

Arka Sokaklar (1963)

Şehvet Uçurumu (1962)

Sahte Nikah (1962)

Aşk Merdiveni (1962)

Akasyalar Açarken (1962)

Battı Balık (1962)

TV DİZİLERİ:

Geçmiş Bahar Mimozaları (1989)

Filiz Akın'ın yazdığı kitaplar

FİLİZ AKIN'IN KİTAPLARI NELER?

Güzelliklere Merhaba (kitap) (1995)

Hayata Merhaba (2005)

Filiz Akın ile Güzellik, Zayıflama ve Genç Kalma Üzerine (2006)

Lezzete Merhaba (2013)