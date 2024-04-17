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Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Nisan dün gece deprem mi oldu?

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Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Nisan dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

İşte 17 Nisan tarihinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre dün gece gerçekleşen depremler.

Tarih: 2024.04.17 07:09:43, Konum: Hisarlı - Biga (Çanakkale), Derinlik: 12.4 km, Büyüklük: 2.3

Tarih: 2024.04.17 06:39:07, Konum: Topallar - Saimbeyli (Adana), Derinlik: 2.8 km, Büyüklük: 1.8

Tarih: 2024.04.17 06:14:50, Konum: Hatunköy - Maden (Elazığ), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 1.4

Tarih: 2024.04.17 06:06:42, Konum: Değirmentaş - Sarız (Kayseri), Derinlik: 28.8 km, Büyüklük: 1.3

Tarih: 2024.04.17 06:03:35, Konum: Fındıkköy - Doğanşehir (Malatya), Derinlik: 13.8 km, Büyüklük: 1.5

Tarih: 2024.04.17 05:00:33, Konum: Kuşadası Körfezi (Ege Denizi), Derinlik: 6.2 km, Büyüklük: 2.2

Tarih: 2024.04.17 04:21:48, Konum: Girit Adası Açıkları (Akdeniz), Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 1.8

Tarih: 2024.04.17 04:01:08, Konum: Yunanistan, Derinlik: 27.7 km, Büyüklük: 2.2

Tarih: 2024.04.17 03:49:39, Konum: Ege Denizi, Derinlik: 5.0 km, Büyüklük: 2.0

Tarih: 2024.04.17 03:42:18, Konum: Marmara Denizi, Derinlik: 13.2 km, Büyüklük: 1.7

Emir Ceran
Emir Ceran
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