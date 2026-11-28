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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 boz ayının vurulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın olayla ilgili medyada yer alan haber ve yorumlar üzerine başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 257'nci maddesinin birinci fıkrası ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesi uyarınca başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA