Depremle ilgili duygusal sözler ve anlamlı mesajlar 2024!

Türkiye'de, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremle ilgili duygusal sözler ve anlamlı mesajlar!

6 ŞUBAT'DA NE OLDU?

120 bin kilometre karelik alanda 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremler 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ile mahallede ağır yıkımlara yol açtı.

Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, deprem bölgesinde ise OHAL kararı alındı.

Tüm kamu kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin seferber olduğu deprem sonrası, bölgeye su, gıda, ilaç ve giyecek başta olmak üzere tüm yaşam malzemeleri hızla gönderildi.

Depremlerde yıkılan 38 bin 901 binada arama, yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirildi.

Bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı.

Bölgede 350 çadır kent alanında 645 bin çadır, 414 konteyner kentte ise 215 bin 224 konteyner kuruldu.

DEPREMLE İLGİLİ DUYGUSAL SÖZLER VE ANLAMLI MESAJLAR!

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Acımız hala taze, unutmayacağız."

"Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun."

Depremin yarattığı acıyı yürekten hissediyor, sevdiklerini kaybedenlere baş sağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Sizlerle birlikteyiz, yaşadığınız acıları paylaşıyor ve sevgiyle sarılıyoruz.

6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz, acılarını paylaşıyoruz.

6 Şubat'ın acısı kalbimizde ilk günkü gibi... Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileriz.

Bu gece dualarımızda 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybetmiş olan kardeşlerimiz var.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından 1 yıl geçti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalıp yaşam mücadelesi verenlere de sabır diliyorum.

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz.

6 Şubat 2023, Saat: 04.17 ... Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

Kahramanmaraş Pazarcık'ta 6 Şubat sabahı 04.17'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra 7.6 şiddetinde bir sartıntı daha yaşandı. Allah depremde hayatını kaybeden 50 binden fazla insanımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun.

"Bir daha böyle acılar yaşanmaması için depreme karşı bilinçli olmalı ve gerekli önlemleri almalıyız."

"Depremden etkilenen tüm illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birlikte daha güçlü yarınlara."

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaşanan acıları bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Sevgi ve dayanışma ile bu zor günleri birlikte aşacağız.

"Unutmayacağız, unutturmayacağız. 6 Şubat acımızı ve kayıplarımızı asla unutmayacağız."

2/10 6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz, acılarını paylaşıyoruz.

6 Şubat 2023, Unutmadık. Unutmayacağız.

3/10 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketinin ardından 1 yıl geçti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyorum.

"Depremin yıldönümünde yaşananları hatırlamak, gelecekteki felaketlere hazırlıklı olmak için önemlidir. Unutmayalım, birlikte güçlüyüz."

"6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaraları hala taze olan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz."

4/10 "Depremin yıldönümünde sevdiklerimizi kaybetmiş olan herkesin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Acılarınızı paylaşıyor, güçlü olmanızı diliyoruz."

6 Şubat Depreminin 1. yılında, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz..

Toprak titrediğinde yüreklerimizdeki sevgi ve dayanışma da titredi. Bugün, birbirimize kenetlenerek, sevdiklerimizi anacağız.

6 Şubat'ın acı hatıralarıyla dolu bu gün, birlik olma ve sevgiyi çoğaltma zamanıdır. Kayıplarımızı dualarla anıyoruz.

Depremin yıldönümünde yaşananları hatırlamak, gelecekteki felaketlere hazırlıklı olmak için önemlidir. Depremin yıldönümünün denk geldiği bu mübarek Miraç Kandili gecesinde Allah dualarımızı kabul, geride kalanlara hayırlı ve sağlıklı ömürler nasip etsin.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin 1. yılında sevdiklerini kaybetmiş olan herkesin yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Acılarınızı paylaşıyoruz.

6 Şubat 2023 sabahı yüreğimiz yandı. Böyle bir felatin bir daha yaşanmaması duasıyla. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum.

Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni, ailemi, milletimi koru. Amin.

"6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyor, hayatta olanlara güç ve sabır diliyoruz."

"Depremin yıl dönümünde, sevdiklerimizi kaybetmiş olmanın acısı hala taze. Ancak birbirimize kenetlenerek, bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza olan inancımızı kaybetmiyoruz."

"6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, bize hayatın ne kadar kırılgan olduğunu hatırlattı. Bugün, kaybettiklerimizi anarak, hayatta olanları daha fazla sevmek ve değer vermek için bir fırsat."

"Depremin yaraları hala kapanmadı, ancak birlikte güçlü olma zamanı geldi. Bugün, sevdiklerimizi kaybettiğimiz 6 Şubat'ı anarak, geleceğe daha umut dolu bakma kararı alıyoruz."

"Acılarla dolu bir tarih olan 6 Şubat, bize dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Birbirimize destek olmak ve sevgimizi paylaşmak, bu zor günleri daha kolay atlatmamıza yardımcı olacak."

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Böylesi bir felaketin ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.

6 Şubat Depremi'ni unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz canları saygı ve özlemle anıyoruz, acılarını paylaşıyoruz.

"Bugün, geçmişte yaşadığımız depremin izlerini silmek mümkün olmayabilir, ancak birbirimize destek olarak, geleceği daha güvenli bir şekilde inşa edebiliriz. Unutmayalım, birlikte daha güçlüyüz."

Bugün 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin de yıldönümü. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilerim.

"6 Şubat Depremi'nde yaşananları unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz her canı saygı ve özlemle anıyor, bu gibi felaketlerin bir daha yaşanmaması için daha fazla önlem alınmasını umuyoruz."

"Depremin yıldönümünde bir kez daha hatırlıyoruz ki, doğal afetler karşısında dayanışma ve yardımlaşma en büyük gücümüzdür. Acılarımızı birlikte paylaşıyoruz, geleceğe umutla bakıyoruz."

Biz, yıkılan bir şehrin ayakta kalan çocuklarıyız. Unutmadık, unutmayacağız.

6 Şubat Depremi'nde hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır ve metanet diliyor, yaraları hala taze olan herkesin yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

Bugün 6 Şubat depreminin 1. yılı. Rabbim aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın.

6 Şubat 2023, Unutmadık. Unutmayacağız.

"6 Şubat'ta yaşanan depremde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu acı günün insanlık için bir dönüm noktası olması dileğiyle, birbirimize sevgiyle sarılmaya devam ediyoruz."

6 Şubat 2023 sabahı yüreğimiz yandı. Böyle bir felatin bir daha yaşanmaması duasıyla. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum

Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlerden beni, ailemi, milletimi koru. Amin.

Bugün 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin de yıldönümü. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilerim.