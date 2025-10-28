Haberler

Deprem olan illerde okullar tatil edildi mi, 28 Ekim Salı Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Eskişehir, Uşak okul yok mu?

Deprem olan illerde okullar tatil edildi mi, 28 Ekim Salı Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Eskişehir, Uşak okul yok mu?
Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'un ardından bir kez daha şiddetli sallandı. Saat 22.48'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD depremin yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Peki, Deprem olan illerde okullar tatil edildi mi?

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıksesir'in yanı sıra İstanbul, Manisa, İzmir ve Aydın gibi illerde de hissedildi. 6.1'in ardından en büyüğü 4.2 olmak üzere artçı sarsıntılar yaşandı. Depremde 10 Ağustos'taki depremde boşaltılan 3 bina ile 1 dükkanın yıkıldığı öğrenilirken, can kaybı bilgisi gelmedi. 28 Ekim Salı Balıkesir, İzmir, Aydın, Kütahya, Eskişehir, Uşak okul yok mu?

DEPREM OLAN İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar büyük panik yaşadı. Deprem başta Balıkesir olmak üzere İzmir, Aydın, Bursa, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Uşak gibi çevre illerde de hissedildi.


BALIKESİR 6.1 İLE SARSILDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, 10 Ağustos'ta yaşanan depremin ardından bir kez daha şiddetli şekilde sallandı. Saat 22.48'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 5.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Ana depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi. Yaklaşık 1 saat içerisinde 6 artçı deprem kaydedilirken, bu artçıların en büyüğü 4.2, en küçüğü ise 3.5 olarak ölçüldü.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Deprem, Sındırgı'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Bursa, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Uşak illerinde de hissedildi. Şiddetli sarsıntı nedeniyle vatandaşlar sokaklara çıktı, bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı.

YIKILAN BİNALAR VAR, CAN KAYBI YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'taki depremde hasar aldığı için boşaltılan 3 bina ile 1 dükkânın yıkıldığını belirtti. Yerlikaya, can kaybı olmadığını vurgularken ekiplerin bölgede tarama faaliyetlerine devam ettiğini bildirdi.

BTK'DAN AÇIKLAMA: İLETİŞİM KESİNTİSİ YAŞANMADI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), depremin ardından bölgede herhangi bir iletişim kesintisi yaşanmadığını açıkladı. BTK, baz istasyonlarında trafik artışı olsa da sistemlerin normal çalıştığını belirtti. Vatandaşlara, iletişim yoğunluğunun arttığı anlarda internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını kullanmaları tavsiye edildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Depremin ardından Balıkesir'de yalnızca yaz okullarının 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Normal eğitim-öğretim kurumlarında tatil kararı bulunmamaktadır. İzmir, Aydın, Kütahya, Eskişehir ve Uşak illerinde ise herhangi bir tatil kararı alınmadı. Eğitim öğretim faaliyetleri normal seyrinde devam etmektedir.

VALİLİKLERDEN AÇIKLAMALR GELDİ

Balıkesir Valiliği:

"İlimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiş olup kamu kurum/kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır"

Bursa:

Manisa Valiliği

Kütahya Valiliği:

