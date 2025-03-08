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Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda yaptığı açıklamalarda, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek" açıklamasında bulundu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Göktaş açıklamasında, "2025 Aile Yılında, kadın başta olmak üzere tüm aile bireylerini ve değerlerini koruyan bir anlayışla çalışmalarımıza hız kazandırdık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE KADINLARLA YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Göktaş ayrıca konuşmasında, "Dün olduğu gibi, bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek. Evlatlarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" sözlerini sarf etti.

Bakan Göktaş: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye, kadınlarla yükselmeye devam edecek
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Kadın
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

Kadınların daha fazla iş hayatına atılmaları evlilikleri ve doğum oranlarını azaltmış aile içi şiddet,boşanmalar ve kadın cinayetlerini artırmış olabilir mi.? bir düşünün diye yazdım.

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Haber YorumlarıSeko:

Hanımağa bizimle kafa buluyor

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Haber YorumlarıErdal_19:

Yolsuzlukla torpille diyecekti karıştırdı sanırım

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Hergün daha fazla kadın öldürürek mi

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