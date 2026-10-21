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Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu

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Yamal'a kafa atmanın cezası ağır oldu
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İspanya La Liga'da Real Betis ile Barcelona arasında oynanan karşılaşmada Lamine Yamal'a kafa atarak kırmızı kart gören Facundo Bernal, 4 maç ceza aldı.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanan ve Barcelona'nın Real Betis'i deplasmanda 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan gerginliğin faturası kesildi. 

YAMAL'A KAFA ATMANIN CEZASI 4 MAÇ

Real Betis forması giyen Uruguaylı orta saha oyuncusu Facundo Bernal, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal ile yaşadığı tartışma sırasında rakibine kafa attığı gerekçesiyle 4 maç men cezasına çarptırıldı.

NELER OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 54. dakikasında Real Betis kalecisi Alvaro Valles yerde kalmış, Barcelona oyuncusu Fermin Lopez'in kaleciyi kaldırmaya çalışmasıyla saha içinde tansiyon yükselmişti. Takım arkadaşını korumak için araya giren Lamine Yamal ile Facundo Bernal arasında tartışma çıktı. Karşılaşmanın hakemi Ricardo de Burgos Bengoetxea maç raporunda, Bernal'ın rakibini boynundan tutarak yüzüne art arda iki kez kafa attığını belirtti. Bernal, pozisyonun ardından doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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