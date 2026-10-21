Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arabanızın camında 200 TL görürseniz sakın almayın

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arabanızın camında 200 TL görürseniz sakın almayın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Otoparklarda araç sileceklerine 200 TL sıkıştırarak sürücülerin kapıyı açık bırakıp inmesini sağlayan hırsızların yeni yöntemine karşı yetkililer vatandaşları uyardı.

  • Hırsızlar, alışveriş merkezi ve market otoparklarında araç sileceklerine 200 TL gibi dikkat çekici banknotlar sıkıştırarak sürücüleri hedef alıyor.
  • Ön camdaki parayı almak için araçtan inen sürücüler kapı ve kontağı açık bırakıyor; hırsızlar bu sırada koltuktaki çanta, telefon ve değerli eşyaları çalıyor, kimi zaman çalışır haldeki aracı gasp ediyor.
  • Yetkililer, otoparklarda silecek veya camda yabancı bir cisim ya da para gören sürücülerin araçtan inmemesini, kapıları kilitleyip güvenli bir alana geçtikten sonra durumu kontrol etmesini öneriyor.

Alışveriş merkezi ve market otoparklarında son dönemde sıkça karşılaşılan yeni bir hırsızlık yöntemi kamuoyunda büyük endişe yarattı. Sürücülerin dalgınlığından ve merakından faydalanan hırsızlar, araç sileceklerine sıkıştırdıkları parayla vatandaşları hedef alıyor.

SÜRÜCÜ PARAYI ALMAK İÇİN İNİNCE... 

Söz konusu yöntemde hırsızlar, sileceklerin arasına 200 TL gibi dikkat çekici banknotlar sıkıştırarak sürücünün araçtan inmesini sağlıyor. Ön camdaki parayı fark edip araçtan inen vatandaşlar genellikle kapıyı ve kontağı açık bırakıyor. Bu anı kollayan hırsızlar hızla araca yönelerek koltuktaki çanta, telefon ve değerli eşyaları dakikalar içinde çalıyor; kimi zaman ise çalışır haldeki aracı gasp ederek kayıplara karışıyor.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yurt dışında da oldukça yaygınlaşan bu hırsızlık modeline karşı güvenlik güçleri ve yetkililer vatandaşları uyardı. Otoparklarda silecek veya camda yabancı bir cisim ya da para gören sürücülerin araçtan kesinlikle inmemesi, kapıları kilitleyip güvenli bir alana geçtikten sonra durumu kontrol etmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Kim'in öldüğü iddiaları sonrası Kuzey Kore'de esrarengiz gelişme

Ölüm iddiaları sonrası esrarengiz gelişme
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi! Herzog göndermesi çok konuşulur

Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi! Herzog göndermesi çok konuşulur
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Özer:

Bizim gibi garibanın taksi'den çıkma şahinine koyacak halleri yokya parası olanda gözü açık olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sağanakta bastonuyla mazgalı açmıştı! Vali Usta'dan Remziye Kurşun'a anlamlı ziyaret

Bastonuyla yaptığı hareket valiyi kapısına getirdi
Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar

Yunanistan'da Türkiye isyanı: Bu kaderi hak ediyoruz, bizi sattılar
Genç kızdan 'Cenabet gezmenin zararları nelerdir?' sorusuna bomba yanıt

Genç kızdan "Cenabet gezmenin zararları neler?" sorusuna bomba yanıt
Son dakika golü Aziz Yıldırım’ı kahretti

Milyonları kahreden kare!
Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti

İYİ Parti'de kriz! Hem partiden hem vekillikten istifa etti
Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı! Jandarma, AFAD ve AKUT devrede

Türkiye'ye gelen genç kadın sırra kadem bastı
Galatasaray Fransa’da ilk puanlarını arıyor! İşte muhtemel 11’ler

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri