Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kış lastiği zorunluluğunda son 26 gün: Takmayan yola çıkamayacak!

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kış lastiği zorunluluğunda son 26 gün: Takmayan yola çıkamayacak!
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı. Uygulamanın yürürlüğe girmesine 26 gün kala, lastik değişimini henüz yaptırmayan sürücülerin belirtilen tarihe kadar hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. 15 Kasım’da başlayacak uygulama kapsamında kurallara uymayan araç işletenlerini idari para cezası bekliyor.

  • Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayıp 15 Nisan 2027'de sona erecek.
  • Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.
  • Kış lastiği takmayan ticari araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek.

Türkiye’de kış lastiği uygulaması için geri sayım başladı. 15 Kasım 2026’da başlayacak zorunlu dönem öncesinde sürücülerin hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. 15 Nisan 2027’ye kadar devam edecek uygulama kapsamında, kurala uymayan ticari araçların trafiğe çıkışına izin verilmeyecek, araç işletenlerine ise 6 bin TL idari para cezası uygulanacak. 

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 15 KASIM'DA BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış sezonunda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım’da yürürlüğe girecek. Beş ay sürecek uygulama, 15 Nisan 2027’de sona erecek.

Düzenleme, temel olarak şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor. Valilikler ise bölgesel hava ve iklim koşullarını dikkate alarak uygulama süresini birer ay öne çekebilecek veya uzatabilecek.

KURALA UYMAYANLARA 6 BİN TL CEZA

Zorunluluk kapsamında kış lastiği takmayan ticari araçlar denetimlerde yaptırımla karşılaşacak. Kurala aykırı hareket eden araç işletenlerine 6 bin TL idari para cezası uygulanırken, eksikliği bulunan araçların trafiğe çıkmasına da izin verilmeyecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamamak ve güvenli sürüş koşullarını sağlamak için belirtilen tarihten önce araçlarının lastiklerini kontrol ettirmeleri önem taşıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki: Sevindirici haber aldık

Erdoğan'dan kritik anlaşmaya ilk tepki: Sevindirici haber aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?

"Hayırdır beyler! Türkiye işgal edildi de biz mi duymadık?"
Araç alım satımında 'güvenli ödeme linki' tuzağı! Para alacağını sanan 20 kişi 1,5 milyon lira kaptırdı

Para alacakken para gönderiyorlar! Tuzak bu linkte gizli
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

Daha neler göreceğiz! Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın
Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil birçok ilde sis, doğuda sağanak var

Yağışlar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Özgür Özel'in İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba

İstiklal Marşı okunurken duyduğu sese verdiği tepki bomba
A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen'in ekibi
Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz

Tahminleri tutan isim asgari ücret için rakam verdi: Bunun altında olmaz
İran'dan ABD'ye 7 şartlı rest! 'Talepler karşılanana kadar görüşme yapılmayacak'

İran müzakerelere kapıları kapattı! ABD'ye 7 maddelik rest
Batman'da 'Köpekler saldırmıyor' diyerek video çeken koşucu, o sırada iki köpeğin saldırısına uğradı

Köpekler saldırmıyor diye video çekiyordu! Cevap anında geldi