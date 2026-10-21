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Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu

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Kız yurdunda kapıya asılan yazıya bakın! Yorum bombardımanına tutuldu
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Bir kız öğrenci yurdunda öğrencilerin kendi aralarında belirlediği "22.00'den sonra tuvalete gitmek yasak" ve "haftada 2'den fazla duş almak yasak" gibi sert oda kuralları büyük tepki topladı.

  • Bir öğrenci yurdunda kalan üniversiteli kızların oda kapısına astığı kurallar listesi sosyal medyada gündem oldu.
  • Listede haftada 2'den fazla duşa girmek, 22.00'den sonra duş almak ve tuvalete gitmek, buzdolabına 3'ten fazla eşya koymak ve parfüm sıkmak yasaklandı.
  • Saat 10.00'dan önce uyananların elini yüzünü mescitte yıkaması ve 23.00'den sonra odaya girenlerin idareye bildirilmesi kurallar arasında yer aldı.

Bir öğrenci yurdunda kalan üniversiteli kızların kendi aralarında belirleyip oda kapısına astığı strict kurallar sosyal medyada gündem oldu. Banyodan tuvalet kullanımına, parfüm sıkmaktan uyanma saatine kadar pek çok kısıtlamanın yer aldığı liste kısa sürede yorum bombardımanına tutuldu.

"22.00’DEN SONRA TUVALETE GİTMEK YASAK"

Yurtta kalan bir öğrencinin sosyal medya hesabından paylaştığı oda kuralları görenleri hayrete düşürdü. Öğrencilerin kendi aralarında aldıklarını belirttikleri listede şu maddeler yer aldı:

  • Haftada 2’den fazla duşa girme yasak.
  • 22.00’den sonra duşa girmek yasak.
  • Buzdolabına 3’ten fazla eşya koymak yasak.
  • Saat 10.00’dan önce uyananlar elini yüzünü mescitte yıkayacak.
  • Parfüm sıkmak yasak. (Dışarıda sıkılacak)
  • 22.00’den sonra tuvalete gitmek yasak.
  • 23.00’den sonra odaya giriş yapanlar idareye bildirilecek.

"NEFES ALMAK SERBEST Mİ?"

Paylaşımın ardından liste kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcılar tepkilerini şu yorumlarla dile getirdi:

  • "Bu kuralları yurt yönetimi koysa kadına baskıya hayır deyip eylem yapacaklar."
  • "Ne bu, Nazi kampı kuralları mı?"
  • "Haftada 2'den fazla duşa girmek yasak mı?"
  • "Faturayı kendileri ödüyor sandılar bence."
  • "Nefes almak serbest mi?"
Kaynak: Haberler.com
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