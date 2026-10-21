Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti

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Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin isim ve rumuzuna ilişkin yapılan itirazı karara bağladı. Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden silinmesine yönelik talebi reddedildi.

YENİLİK PARTİSİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu talebi reddetti.

YENİ PARTİ İSMİNİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

AYM'nin ret kararıyla birlikte YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması talebi karşılık bulmadı. Parti, mevcut ismini ve rumuzunu kullanmaya devam edebilecek.

Kaynak: Haberler.com