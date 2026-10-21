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Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti

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Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
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Anayasa Mahkemesi, Yenilik Partisi'nin YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması için yaptığı başvuruyu reddetti. Kararla birlikte YENİ Parti'nin mevcut ismini ve rumuzunu kullanmasının önünde bir engel kalmadı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), YENİ Parti'nin isim ve rumuzuna ilişkin yapılan itirazı karara bağladı. Yenilik Partisi'nin, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden silinmesine yönelik talebi reddedildi.

YENİLİK PARTİSİ'NİN İTİRAZI KABUL EDİLMEDİ

Yenilik Partisi, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması ve siyasi parti sicilinden terkin edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu değerlendiren Yüksek Mahkeme, söz konusu talebi reddetti.

YENİ PARTİ İSMİNİ KULLANMAYA DEVAM EDECEK

AYM'nin ret kararıyla birlikte YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüz sayılması talebi karşılık bulmadı. Parti, mevcut ismini ve rumuzunu kullanmaya devam edebilecek.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

aksi yönde karar verseydi şimdi ağlaklarla dolardı buralar. yargı kararları siyasi de bilmem ne diye de....işlerine nasıl gelirse öyle bu muhalif sol camiada, ilke sıfırrrr....

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Haber YorumlarıFerit Gündüz:

sağ cami çok mu temiz Allah adıyla insanları soyuyorlar.

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Haber YorumlarıİSMAİL BOZKURT:

belki seçimde yanlışlıkla yeni parti diye yenilik partisine damga vuranlar olur.

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Haber YorumlarıAli Fuat Seckin:

Siz bu kararı alırken Yılmaz’a sordunuzmu o izin vermez benim bildiğim kadarıyla

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Haber Yorumlarıyunus deniz:

yeni telefon ve yenilenmiş telefon farkıyla,doğru karar.

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