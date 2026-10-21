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Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak

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Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
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Real Madrid ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Arda Güler’in henüz anlaşmaya varmadığı öne sürüldü. Planlanan kontratın tamamlanması hâlinde milli futbolcunun maaşının ikiye katlanacağı belirtildi.

  • Arda Güler'in mevcut sözleşmesi 2029'da sona eriyor; Real Madrid'in kontratı iki yıl uzatarak 2031'e kadar geçerli kılmayı hedeflediği belirtildi.
  • Anlaşma sağlanırsa Arda Güler'in maaşının ikiye katlanacağı ve bonuslarla birlikte kazancının net 5 milyon euroyu aşacağı öne sürüldü.
  • Arda Güler bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maçta 2 gol ve 5 asist üretti; yalnızca Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçında cezası nedeniyle forma giyemedi.

Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceğine ilişkin farklı haberler gelmeye devam ediyor. İspanyol basınında tarafların 2031’e kadar sürecek yeni sözleşme için anlaştığı yazılırken, Sky Sports’a dayandırılan haberde görüşmelerin henüz tamamlanmadığı aktarıldı. 

YENİ TOPLANTI GELECEK HAFTA

Habere göre görüşmeler olumlu ilerliyor ve her iki taraf da sözleşmenin uzatılmasını istiyor. Kalan detayları görüşmek ve anlaşmayı tamamlamak amacıyla gelecek hafta bir toplantı daha yapılması planlanıyor.

Premier Lig ekiplerinin ilgisini çeken milli futbolcuyu kadrosunda tutmak isteyen Real Madrid’in, yeni sözleşme için birkaç konuyu daha çözüme kavuşturması gerektiği ifade edildi.

BONUSLARLA NET 5 MİLYON EUROYU AŞABİLİR

Mevcut sözleşmesi 2029’da sona erecek Arda Güler’in kontratının iki yıl uzatılarak 2031’e kadar geçerli olması hedefleniyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda milli futbolcunun maaşının ikiye katlanacağı, bonuslarla birlikte kazancının net 5 milyon euroyu aşacağı öne sürüldü.

10 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Haberde yer verilen verilere göre Arda Güler, bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 10 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist üretti. Milli futbolcunun yalnızca Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter maçında cezası nedeniyle forma giyemediği belirtildi.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞeref Acar:

Ne güzel ardanın maaşı katlanacak yaşasın çok mutlu olduk bütün dertlerimiz bitti.

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Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

gururumuzsun evlat... geçen hafta sevillaya attığın golü hala ispanya konuşuyor. oyundan çıkarken tüm stat ayakta alkışladı Ardamızı

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