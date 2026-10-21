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Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi!

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Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi! Haber Videosunu İzle
Fransa’da göstericilere parfüm sıkan işletmecinin restoranı ateşe verildi!
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Fransa’da Çinli bir işletmecinin göstericilere kötü koktuklarını iddia ederek parfüm sıkması restoranının ateşe verilmesiyle sonuçlandı. Sosyal medyada tartışma yaratan olayda, kalabalığa sprey sıkılan anların ardından işletmenin yağmalanıp yakılması dikkat çekti. Parfüm iddiası henüz kesinlik kazanmazken, olayın perde arkası merak konusu oldu.

Fransa’da Çinli bir işletmeciye ait restoran, protestolar sırasında yaşanan olaylarla gündeme geldi. Göstericilere parfüm sıkarak kötü koktuklarını ima ettiği öne sürülen işletmecinin restoranı, daha sonra yağmalanarak ateşe verildi. Olayın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

GÖSTERİCİLERE PARFÜM SIKTI

Olay, Çinli işletmeci Aline Li’ye ait La Barrique adlı kafe-barda yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bir kişinin kalabalığa aerosol kutusundan sprey sıktığı görüldü. Spreyin parfüm olduğu ve göstericilere kötü koktuklarını ima etmek amacıyla sıkıldığı iddia edildi. Ancak spreyin içeriği ve kullanım amacı kesin olarak doğrulanmadı.

RESTORANI ATEŞE VERİLDİ

17 Ekim’deki protestolar sırasında La Barrique yağmalandı ve ateşe verildi. İşletmeci Aline Li de olaylar sırasında yaralandı. Parfüm sıkılması ile restoranın ateşe verilmesi arasında doğrudan bir bağlantı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

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