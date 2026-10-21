Ahmet Eşref Fakıbaba hem İYİ Parti'den hem milletvekilliğinden istifa etti

Yeni anayasa çalışmalarına ve Mekke Anlaşması'na verdiği destekle partisinden farklı bir tutum sergileyen Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısının ardından kararını açıkladı. Dervişoğlu'nun "'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum" sözleri üzerine harekete geçen Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa etti.

"SAYIN DERVİŞOĞLU'NUN İSTEĞİ DOĞRULTUSUNDA..."

Sosyal medya hesabından istifa kararını duyuran Fakıbaba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun isteği doğrultusunda İYİ Parti üyeliğinden; siyasi etik anlayışım gereği ise Ankara Milletvekilliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETTİ

Fakıbaba'nın açıklamasında, parti üyeliğinden ayrılmasının genel başkanın talebi üzerine gerçekleştiğini belirtmesi dikkat çekti. Ankara Milletvekilliği görevinden de ayrılma kararı aldığını duyuran Fakıbaba, bu kararını siyasi etik anlayışıyla gerekçelendirdi.

FAKIBABA'NIN O AÇIKLAMALARI: "NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE" DEMEDİM

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin görüşlerini paylaşan Ahmet Eşref Fakıbaba, geçmiş oylamalarda grup disiplinini bozmamak adına parti kararına uyduğunu fakat kişisel olarak farklı düşündüğünü belirtti. Fakıbaba, "Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti’ye geçerken ‘Ne mutlu Türküm diyene’ dememişimdir, ‘ Türkiye milliyetçisiyim’ demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım" dedi.

İYİ Parti yönetiminin Yeni Anayasa çalışmalarına mesafeli durmasına karşın kendi tavrını netleştiren Fakıbaba, Türkiye’nin sivil ve yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu savundu. Meclis'e gelecek olan Yeni Anayasa metnine "Evet" oyu kullanacağını açıklayan Fakıbaba, ayrıca Mekke Anlaşması’na da destek vereceğini ifade etti.

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