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Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!

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Hülya Avşar’ın miras sözlerine Demet Akalın’dan tepki: Ne saçma bir düşünce!
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Hülya Avşar, ünlü isimlerin vefatlarının ardından yaşanan miras kavgalarının önüne geçmek için mal varlığının hayattayken adil biçimde paylaştırılması ve vasiyetin hukuki güvenceye alınması gerektiğini söyledi. Avşar’ın sözlerine Demet Akalın’dan tepki geldi. Akalın, “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm” yorumunu yaptı.

  • Hülya Avşar, varlıklı kişilerin mal varlıklarını hayattayken adil biçimde paylaştırmasını ve vasiyetin resmî işlemleri tamamlanıp avukata teslim edilmesini önerdi.
  • Avşar, birini mirastan mahrum etmenin veya paylaşımı eşitsiz yapmanın aile içinde telafisi olmayan sorunlara yol açtığını söyledi.
  • Demet Akalın, Avşar'ın miras paylaşımı önerisine "Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm" sözleriyle tepki gösterdi.

Konser öncesi gazetecilerle sohbet eden Hülya Avşar’a, ünlü isimlerin vefatlarının ardından aileleri arasında yaşanan miras anlaşmazlıkları soruldu. Miras paylaşımının önceden planlanması gerektiğini söyleyen Avşar, varlıklı kişilerin mal varlıklarını hayattayken adil biçimde paylaştırmasının aile içindeki sorunları önleyebileceğini belirtti.

Avşar, “Birine fazla verip diğerine az bırakmak ya da birini tamamen mirastan mahrum etmek, aile içinde telafisi olmayan sorunlar doğuruyor. Herkesin hakkı adil bir şekilde teslim edilmeli” dedi.

“BAŞTAN HUKUKİ OLARAK SAĞLAMA ALINMALI”

Vasiyetin resmî işlemlerinin tamamlanıp avukata teslim edilmesini öneren Avşar, “Baştan her şeyi hakkıyla neyse böleceksin, resmiyetini tamamlayıp avukatın eline vereceksin. ‘İşte bu benim vasiyetim’ diyeceksin” ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN YORUM

Demet Akalın, Avşar’ın açıklamalarının yer aldığı videonun altına yazdığı yorumla görüşünü dile getirdi. Akalın, “Ne saçma bir düşünce! Yaşarken istersem veririm. Bana ‘Aç mısın, tok musun?’ soran oldu mu ki…” sözleriyle Avşar’a tepki gösterdi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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