Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

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İş insanı Ali Ağaoğlu ve haziran ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine girdiği, kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer’in bebek heyecanında yeni bir gelişme yaşandı.

SAKLAMA KARARINDAN VAZGEÇTİ

Üç aylık hamileyken müjdeli haberi vererek Ağaoğlu’na sürpriz yapan Bige Yıldırımer, bebeğin cinsiyetini doğuma kadar saklama kararından vazgeçti. Önceki gün özel bir cinsiyet belirleme partisi düzenleyen Yıldırımer, merakla beklenen haberi duyurdu. Yıldırımer'in organize ettiği partide, ünlü çiftin bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

AİLE YENİ BİR ERKEK ÇOCUKLA BÜYÜYOR

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, yeni bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte ünlü iş insanının ailesine bir erkek çocuk daha katılacak. Daha önce Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege adlarında dört çocuğu bulunan Ali Ağaoğlu’nun, mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında bir oğlu daha yer alıyordu. Yeni erkek bebeğin doğumuyla ailedeki erkek çocuk sayısı artarken; kızı Sena Kırcal ise ailenin tek kızı olma unvanını korumaya devam edecek.

Kaynak: Haberler.com