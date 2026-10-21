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Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu

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Ali Ağaoğlu altıncı kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
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Haziran ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine giren iş insanı Ali Ağaoğlu ile kendisinden 36 yaş küçük eşi Bige Yıldırımer’in bebek heyecanında yeni bir gelişme yaşandı. Yıldırımer’in düzenlediği özel cinsiyet belirleme partisinde, ünlü çiftin bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Daha önce 5 çocuğu bulunan 72 yaşındaki Ağaoğlu'nun kızı Sena Kırcal ise ailenin tek kızı olma unvanını korumaya devam edecek.

  • Ali Ağaoğlu ve Bige Yıldırımer'in erkek bebek beklediği, Yıldırımer'in düzenlediği cinsiyet belirleme partisinde duyuruldu.
  • Bige Yıldırımer, üç aylık hamileyken açıkladığı bebeğin cinsiyetini doğuma kadar saklama kararından vazgeçti.
  • Ali Ağaoğlu'nun daha önce Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege adlarında dört çocuğu ile mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında bir oğlu bulunuyor.

İş insanı Ali Ağaoğlu ve haziran ayında sürpriz bir nikahla dünyaevine girdiği, kendisinden 36 yaş küçük hayat arkadaşı Bige Yıldırımer’in bebek heyecanında yeni bir gelişme yaşandı.

SAKLAMA KARARINDAN VAZGEÇTİ 

Üç aylık hamileyken müjdeli haberi vererek Ağaoğlu’na sürpriz yapan Bige Yıldırımer, bebeğin cinsiyetini doğuma kadar saklama kararından vazgeçti. Önceki gün özel bir cinsiyet belirleme partisi düzenleyen Yıldırımer, merakla beklenen haberi duyurdu. Yıldırımer'in organize ettiği partide, ünlü çiftin bir erkek bebek beklediği ortaya çıktı.

AİLE YENİ BİR ERKEK ÇOCUKLA BÜYÜYOR

Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, yeni bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte ünlü iş insanının ailesine bir erkek çocuk daha katılacak. Daha önce Alican, Sena, Mertcan ve Ali Ege adlarında dört çocuğu bulunan Ali Ağaoğlu’nun, mahkeme kararıyla kabul ettiği Emre adında bir oğlu daha yer alıyordu. Yeni erkek bebeğin doğumuyla ailedeki erkek çocuk sayısı artarken; kızı Sena Kırcal ise ailenin tek kızı olma unvanını korumaya devam edecek.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

Hayırlı olsun Ali bey amca. Buradan beni duyarsan bir Steve Vai imzalı İbanez Jem gitar hediye edersen çok sevinirim. Ailenize yeni bireyle mutluluklar dilerim.

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