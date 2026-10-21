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Bursa Nilüfer'de 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir piercing iltihabıyla hastanede yatıyor

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Bursa Nilüfer'de 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir piercing iltihabıyla hastanede yatıyor Haber Videosunu İzle
Bursa Nilüfer'de 17 yaşındaki çocuk 5 gecedir piercing iltihabıyla hastanede yatıyor
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Bursa Nilüfer'de 17 yaşındaki çocuk, kulağına yaptırdığı piercing sonrası yoğun iltihap nedeniyle hastaneye yatırıldı. 5 gecedir tedavi gören ve işletmeden yanıt alamadığını iddia eden çocuk için kalıcı hasar riski bulunduğu belirtilirken ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kulağına piercing yaptırmak için bir dövme stüdyosuna giden 17 yaşındaki çocuk, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanelik oldu. Kulağını deldirdikten bir gün sonra şişlik oluştuğunu belirten çocuk, işletmeyle iletişime geçmesine rağmen cevap alamadığını iddia etti. Çocuğun ailesi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Olay, Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki G.S., kulağına piercing yaptırmak amacıyla ilçede faaliyet gösteren bir dövme stüdyosuna gitti. İşlemin ardından evine dönen çocuk, ertesi gün kulağında şişlik oluştuğunu fark etti. G.S.'nin iddiasına göre, yaşadığı sorunu bildirmek amacıyla işletme yetkilileriyle iletişime geçti ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Doktorlar yoğun iltihap tespit etti

Kulağındaki şişlik üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvuran G.S., yapılan muayenenin ardından hastaneye yatırıldı.

Çocuğun aktardığına göre doktorlar, kulağında yoğun iltihaplanma olduğunu belirledi. İltihaplanmayı kontrol altına almak amacıyla kulağına dikiş atılarak baskı uygulanmaya başlandı.

5 gecedir hastanede, kalıcı hasar riski bulunuyor

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 gecedir hastanede yatan 17 yaşındaki G.S.'nin tedavisi sürüyor. Çocuğun anlatımına göre doktorlar, kulağındaki iltihaplanmanın kalıcı hasara yol açabileceği ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

G.S.'nin tedavisinin ne zaman tamamlanacağı ve kulağında kalıcı bir hasar oluşup oluşmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çocuğun ailesi ise yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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