Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: En net karşılığı vereceğiz

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki: En net karşılığı vereceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz" ifadelerini kullandı

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlattı.
  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in sözlerine siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceklerini açıkladı.

Partisinin İstanbul'un Ümraniye ilçesinde düzenlediği mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yargı mensuplarını hedef alan sözleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi.

ÖZEL HAKKINDA RE'SEN SORUŞTURMA

Başsavcılık, Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret "ve Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur"

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

Öte yandan Özel'in söz konusu ifadelerine AK Parti cephesinden sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz" dedi.

Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiçkimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz

Kaynak: Haberler.com / Politika
Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı

Dünya diken üstünde! Putin talimatı verdi, hazırlıklar başladı
Selim İmamoğlu, 772 bin liralık teknenin parasının babasından geldiğini söyledi

Selim İmamoğlu 772 bin TL'lik tekneyi hangi kaynakla aldığını açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum canlı yayında tacize uğradı

Devlet başkanı canlı yayında tacize uğradı! Sessizce yaklaşıp...
Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim

Yüksel Yıldırım: Galatasaray bırakırsa hemen transfer ederim
İslam Memiş'ten altın fiyatları için 'Yok artık' dedirten öngörü

İslam Memiş'ten altın fiyatları için "Yok artık" dedirten tahmin
Geride bıraktığımız sezon final oynayan Trabzonspor U19, Avrupa'ya erken veda etti

Aylar önce final oynayan Trabzon, Avrupa'ya bu kez erken veda etti
Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti

Filistinlileri yakından ilgilendiriyor! Netanyahu o tasarıyı geri aldı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi

Anne-babalar dikkat: Bu görüntü İstanbul'un göbeğinde kaydedildi
Dehşet anları kamerada: 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü

Film sahnesi değil! 2 kişiyi gözünü kırpmadan böyle öldürdü
Şevket Altuğ uzun bir aradan sonra yakın dostunun cenazesinde görüntülendi

Kim der ki 82 yaşında! 'Süper Baba' cenaze töreninde ortaya çıktı
BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı

İttifakta Demirtaş çatlağı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.