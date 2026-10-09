Esenler'de iki grup arasında silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

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Esenler'de silah seslerinin yükseldiği kavga, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Cadde üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

CADDE ORTASINDA SİLAHLI KAVGA

İstanbul'un Esenler ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen silahlı kavga, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Olay, saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma giderek büyüdü ve kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, SİLAHLA ATEŞ AÇILDI

İddiaya göre kavga sırasında gruplardan birindeki kişi ya da kişiler silah kullanarak karşı tarafa ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kavganın hangi nedenle başladığı ve silahı kullanan kişi ya da kişilerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, silahla yaralanan 2 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Yaralıların kimlikleri hakkında da bilgi verilmedi.

POLİS CADDEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Silahlı kavganın ardından olay yerine ulaşan polis ekipleri, Atışalanı Caddesi'nde güvenlik önlemi aldı. Ekipler, saldırının gerçekleştiği noktada inceleme yaparak olayın nasıl meydana geldiğini araştırmaya başladı. Kavgada kullanılan silahın tespiti ve şüphelilerin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı