Afrika'daki peş peşe darbeler akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'te Gabon'da yaptığı konuşmayı getirdi

Afrika'da Fransa'ya yakın hükümetlere gerçekleştirilen askeri müdahalelere son olarak Gabon'daki darbe eklendi. Fransız birliklerinin ülkeden çıkarılacağı konuşulurken, akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon'da yaptığı konuşma geldi. Erdoğan, o konuşmasında "Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır" demişti.

Nijer'in ardından Gabon'da da askeri darbe oldu. Fransa'yla yakın ilişkiler yürüten ve yıllardır ülkeyi yöneten Bongo ailesi devrildi. Kıtada yaşanan son gelişmeler sonrası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma gündem oldu. Erdoğan konuşmasında "Tarih, zamanı geldiğinde zalimlerden hesap sormuştur." ifadelerini kullanarak dikkat çeken mesajlar vermişti.

BİR GRUP ASKER YÖNETİMİ ELE GEÇİRDİ

Nüfusu yaklaşık 2 buçuk milyon olan Afrika ülkesi Gabon'da, ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu. Yapılan darbeyle halk sokaklara çıkarak darbeci askerleri destekler nitelikte kutlama yapmıştı.

FRANSIZ BİRLİKLERİ ÜLKEDEN ÇIKARILACAK

Ülkede Fransız yönetimiyle iyi ilişkiler yürüten Cumhurbaşkanı Ali Bongo'yu deviren askerler, Gabon sınırları içindeki Fransa askerlerinin ülkeden çıkarılacağını duyurmuştu. Yaşanan son gelişmeler ve kıta ülkelerinin Fransız sömürgesine karşı hamleleri, akıllara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılında Gabon'daki konuşmalarını getirdi.

"TARİH, ZAMANI GELDİĞİNDE ZALİMLERDEN HESAP SORMUŞTUR"

Dönemin başbakanı sıfatıyla Gabon Parlamentosu'na Erdoğan, "Tarih, zamanı geldiğinde zalimlerden hesap sormuştur. Zamanı geldiğinde tarih, Afrika'nın elmaslarını, altınlarını, yer altı zenginliklerini hatta doymayıp insanlarını alan, geride kalanları yoksulluğa terk edenlere hesabını mutlaka ama mutlaka soracaktır." ifadelerini kullanmıştı.

CİROSUNUN YÜZDE 60'INI GABON'DAN SAĞLIYOR

Gabon'da petrol başta olmak üzere birçok alanda faaliyet yürüten 81 Fransız şirketinden biri olan Eramet, burada yeraltı kaynaklarından küresel ölçekte büyük gelir elde ediyor. Ülkede dünyanın en kaliteli manganez yataklarını işleten maden şirketi Eramet, cirosunun yüzde 60'ını Gabon'daki manganez yataklarından sağlarken, Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya ile Endonezya'da nikel rezervlerini ve Senegal'de de zirkon maden sahalarını işletiyor.

CUMHURBAŞKANI BONGO'NUN FRANSA'DAKİ MÜLKLERİ GÜNDEM OLDU

Petrol ve maden zengini Gabon'da askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Ali Bongo ile ailesinin Fransa'daki mal varlıkları ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesinde Fransız şirketlerinin oynadığı rol gündem oldu.

RÜŞVET İDDİASI

Fransız Liberation gazetesi, Bongo ailesinin Fransa'daki "emzalsiz" taşınmaz mülklerini ve bunların yasa dışı yollarla edinilmesini gündeme getirdi. Gazetenin haberine göre, Fransız yargıçların uzun süre yaptıkları araştırmalar sonucu Bongo ailesinin bu ülkedeki mülklerinin çoğunun Gabon'da faaliyet yürüten Fransız petrol şirketi Elf-Total'in verdiği rüşvetle alındığı tespit edildi.

MÜLKLERİN DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Fransız emlak şirketleri, Gabon yönetimini 56 yıldır elinde bulunduran bu ailenin Fransa'daki mülkiyetlerine paha biçilemeyeceğini belirtiyor. Buna göre, Bongo ailesine ait lüks mülklerden bazılarının tek başına değeri 100 milyon avro civarında.

GABON'DAKİ DARBE

Orta Afrika ülkesi Gabon'da geçtiğimiz gün erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu. Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı. Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de başa gelmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu. Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.