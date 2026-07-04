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Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik
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Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak sonrası karayolu ve bir akaryakıt istasyonunda çok sayıda yavru kurbağanın görülmesi dikkati çekti. İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyerek "Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim, bilemedim" dedi.

  • Sivas'ın Hafik ilçesinde sağanak yağış sonrası 2 bin metrelik hat boyunca çok sayıda yavru kurbağa görüldü.
  • Yavru kurbağalar Sivas-Erzincan ve Hafik-Doğanşar karayollarında yoğunluk oluşturdu.
  • Akaryakıt istasyonu sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından, ilçe merkezindeki Çay Mahallesi ile Günyamaç köyü yolu arasındaki yaklaşık 2 bin metrelik hat boyunca çok sayıda yavru kurbağa görüldü.

AKARYAKIT İSTASYONUNU SARDILAR

Yavru kurbağalar, özellikle Sivas-Erzincan karayolu ile Hafik-Doğanşar karayolu üzerinde yoğunluk oluşturdu. İlçe yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda da görülen kurbağalar, iş yerine gelen sürücülerin de dikkatini çekti.

"HİKMET Mİ DİYELİM, BAŞKA BİR ŞEY Mİ DİYELİM BİLEMEDİM"

İstasyonun sahibi Mustafa Mert Esen, hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi. Yaklaşık yarım saat önce yağmur yağdığını belirten Esen, "Yağmurla birlikte ortalık komple kurbağa oldu. Müşterimiz geldi, pompaya yanaştı, arabadan inemedi dahi. Yağmur boyunca dolandılar, durduktan sonra gittiler. Bu da bir hikmet mi diyelim, başka bir şey mi diyelim bilemedim. 30 yaşındayım, ömrü hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum" diye konuştu.

"HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİM DE DUYMADIM DA"

Yakıt için istasyona gelen sürücü Lütfullah Şeker de ilk başta kurbağaları çekirge sandığını söyledi. Şeker, "Benzinliğe geldik ki kurbağa sürüsü. Hayatımda hiç görmedim de duymadım da bu kadar kalabalık bir kurbağa yavrusunu" dedi.

Kaynak: AA
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