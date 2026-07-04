İsrailli bakan Ben-Gvir, New York gezisini yakalanma korkusuyla iptal etti

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, gelecek hafta Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılmak üzere New York'a yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği bildirildi. İsrail basınına göre kararın arkasında, planlanan protestolar ile insan hakları kuruluşlarının hakkında soruşturma açılması ve gözaltına alınması yönündeki girişimleri yer alıyor.

HAARETZ: İNSAN HAKLARI KURULUŞLARI HAREKETE GEÇTİ

İsrail gazetesi Haaretz, Ben-Gvir'in New York ziyaretini iptal etme kararını, çok sayıda insan hakları kuruluşunun ABD makamlarına yaptığı başvuruların ve kentte organize edilen protestoların ardından aldığını yazdı. Habere göre kuruluşlar, Ben-Gvir hakkında savaş suçları ve insan hakları ihlalleri iddiaları kapsamında soruşturma açılmasını ve ABD'ye giriş yapması halinde gözaltına alınmasını talep etti.

BM ZİRVESİNE KATILMASI BEKLENİYORDU

Ben-Gvir'in 7-8 Temmuz tarihlerinde New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'ne katılması bekleniyordu. Ancak protesto hazırlıkları sürerken bakanlık kaynakları, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı. New York'ta faaliyet gösteren çok sayıda Filistin yanlısı ve Yahudi sivil toplum kuruluşu da Ben-Gvir'in gelişi halinde geniş çaplı gösteriler düzenleyeceklerini duyurmuştu.

AÇIK MEKTUPLA TUTUKLAMA ÇAĞRISI

Ben-Gvir'in ziyareti öncesinde çeşitli sivil toplum kuruluşları ve aktivistler, New York Başsavcılığı'na hitaben açık mektup yayımlayarak, aşırı sağcı İsrailli bakanın ABD topraklarına girmesi halinde uluslararası hukuk çerçevesinde soruşturulması ve gözaltına alınması çağrısında bulundu.

TEPKİLERİN ODAĞINDAKİ İSİM

Filistinlilere yönelik sert politikaları ve açıklamaları nedeniyle uluslararası kamuoyunda yoğun şekilde eleştirilen Ben-Gvir, insan hakları örgütleri tarafından uzun süredir hedef gösteriliyor. Planlanan New York ziyaretinin iptal edilmesi, uluslararası baskının son yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.