İstanbul'da zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Şişli, Sultangazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta kuvvetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış aralıklarla etkili oldu. Çekmeköy'de tıkanan rögarı bir vatandaş, sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Zincirlikuyu'daki alt geçitte yaşanan su taşkınında bazı araçlar mahsur kaldı. Yol trafiğe kapatıldı. Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf yolda biriken suyu rögar kapaklarını kaldırarak tahliye etmeye çalıştı. Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde de rögardan taşan sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

SAHİL YOLUNU SU BASTI

Üsküdar'daki Harem Sahil Yolu'nun bazı bölümleri de sağanak nedeniyle yağmur suyuyla doldu. Haydarpaşa Limanı'nın bulunduğu sahil kesiminde biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

SULARA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Beşiktaş’ta Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi ile Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda su seviyesi yükselirken ulaşımda aksamalar yaşandı. Ihlamurdere Caddesi’nde yolda yürüyen bir kadın, sel sularına kapılmamak için yol kenarında bulunan saksıya tutundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek güvenli bölgeye çıkmasını sağladı.

Sağanak nedeniyle caddede ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücünün yardımına koşarak ayağa kalkmasına yardımcı oldu.

SAHAFLAR ÇARŞISI'NI SU BASTI

Üsküdar'da bulunan ünlü Sahaflar Çarşısı sular adeta altında kaldı. Çok sayıda dükkanı su bastı, kitaplar büyük hasra gördü.

2 AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şiddetli yağmur Beyoğlu’nda da etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde yollar göle döndü. Araçlar su içinde güçlükle ilerledi. Şişli Eskişehir Mahallesi’nde bir ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken 2 araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA