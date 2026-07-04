Haberler

Trump'tan Netanyahu’ya salvo: Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu bilir

Trump'tan Netanyahu’ya salvo: Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu bilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Axios sitesine konuşan Trump, bu kritik zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi dönüşünde gerçekleşebileceğini belirtti. Netanyahu ile ilişkilerine değinirken diplomatik sınırları zorlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" diyerek uluslararası kamuoyunda ses getiren çarpıcı bir değerlendirmeye imza attı.

Abd Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta kendisiyle görüşmek üzere Beyaz Saray’dan randevu talep ettiğini açıkladı. Netanyahu ile aralarındaki ilişkiyi kendine has üslubuyla yorumlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ SONRASI BEYAZ SARAY'DA BULUŞACAKLAR

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda çarpıcı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gündemine ve müttefikleriyle ilişkilerine dair ezber bozan mesajlar verdi. Netanyahu'nun Beyaz Saray'da resmi bir görüşme talep ettiğini doğrulayan Trump, bu kritik zirvenin takvimini de paylaştı. İki liderin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek olan tarihi NATO Zirvesi'nden hemen sonra bir araya gelebileceğini belirten Trump, buluşmanın zirve dönüşü kadar erken bir tarihte gerçekleşeceğini kaydetti.

"PATRONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"

İsrail Başbakanı ile ikili ilişkilerinin gidişatına değinen Trump, diplomatik teamüllerin dışına çıkan bir netlikle konuştu. Netanyahu ile ortak bir zemin yakaladıklarını savunan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

Tehdit için fırsat kolluyor: Hepsini tek atışta yok edebiliriz
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki

Şahan Gökbakar, meslektaşının tutuklanması sonrası sessizliğini bozdu
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi

Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık! Almak isteyen sıraya girdi
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

İsrailli bakan Ben-Gvir, New York gezisini yakalanma korkusuyla iptal etti

Bakmayın güldüğüne: Korku, İsrailli bakana ABD gezisini iptal ettirdi

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı