10 ilde denize girmek yasaklandı

Hafta sonu planı yapan vatandaşlara valilikler ve kaymakamlıklardan ardı ardına kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı.

DOĞU KARADENİZ PAZAR GÜNÜ TAMAMEN KAPATILIYOR

Fırtına ve dalga riskinin doğuya kaymasıyla birlikte pazar günü Karadeniz şeridinde adeta kırmızı alarm verilecek. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin valilikleri 5 Temmuz Pazar günü il sınırları içerisindeki hiçbir plaj, koy ve sahilde vatandaşların denize girmesine müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Samsun’da ise bugün için yasak kararı alındı.

Yetkililer, muhtemel boğulma olaylarının ve üzücü kazaların önüne geçilmesi amacıyla tatilcilerin kurallara titizlikle uyması gerektiğini, deniz şartları normale dönene kadar denetimlerin kolluk kuvvetlerince aralıksız süreceğini bildirdi.

İSTANBUL’DA 3 İLÇEDE YASAK KARARI

Megakent İstanbul'da ise Karadeniz'e kıyısı bulunan Beykoz, Sarıyer ve Arnavutköy ilçelerinde kaymakamlıklar devreye girdi. Alınan kararla bu üç ilçede hem cumartesi hem de 5 Temmuz Pazar günü denize girmek can güvenliği gerekçesiyle tamamen yasaklandı.

KOCAELİ'DE DE ALARM VERİLDİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor. Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

TRAKYA’DAKİ 2 İLDE HAREKETE GEÇİLDİ

Hava muhalefeti nedeniyle Trakya’da da Kırklareli ve Tekirdağ’dan yasak kararı geldi. Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde deniz kıyılarına kırmızı bayrak çekilerek suya girilmesine izin verilmedi. Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde de olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Kaynak: Haberler.com