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Trump'tan Hamaney'e veda eden İran'a tehdit: Hepsi orada, tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini açıkladı. Trump, 'Netanyahu ile çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu biliyor' dedi. Görüşmenin NATO Zirvesi sonrası olabileceğini belirten Trump, İran ile ilgili de 'anlaşma için yalvarıyorlar' ifadelerini kullandı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisinden gelecek hafta için Beyaz Saray'da görüşme talep ettiğini söyledi.

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda demeç veren Trump, "(Netanyahu ile) Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor." ifadesini kullandı.

Trump, görüşmenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nden dönüşünden sonra gibi erken bir tarihte olabileceğini söyledi.

İran ile ilgili olarak da Trump, İranlıların "anlaşma yapmak için yalvardığını" iddia ederek, ancak her iki tarafın da ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze töreni nedeniyle görüşmelere bir hafta ara verdiklerini belirtti.

Trump, "Hepsi orada. Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz ama bunu yapmayacağız çünkü o zaman müzakere edecek kimse kalmaz." dedi.

Kaynak: AA / Islam Doğru
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