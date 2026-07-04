Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı yeni genelgeyle 2026'nın ikinci yarısında geçerli olacak mali haklar netleşti. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren karara göre; yeni dönemde bedelli askerlik ücreti 472 bin lirayı aşarken, kıdem tazminatı tavanı ise 73 bin 729 TL olarak belirlendi. Sözleşmeli personel ücretlerine de yüzde 13,52 oranında artış yansıtıldı.
- 1 Temmuz 2026 itibarıyla memur maaş katsayıları (aylık: 1,575512; taban aylık: 25,794915; yan ödeme: 0,499649) yürürlüğe girdi.
- Bedelli askerlik ücreti 472 bin 653 lira 60 kuruş olarak belirlendi.
- Kıdem tazminatı yıllık tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş olarak güncellendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge kapsamında; 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları, bedelli askerlik tutarı, kıdem tazminatı tavanı ve sözleşmeli personel ücretleri yeniden düzenlendi. Alınan kararlar milyonlarca çalışanı, emekliyi ve askerlik yükümlüsünü doğrudan ilgilendiriyor.
YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Genelge ile birlikte kamu çalışanları, sözleşmeli personel, kamu işçileri, emekliler ve bedelli askerlik yapacak vatandaşlar için yeni dönemin mali haritası çizilmiş oldu. Belirlenen yeni katsayı ve oranlar, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.
MEMUR MAAŞ KATSAYILARI AÇIKLANDI
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca uygulanacak yeni katsayılar netleşti. Memur maaşlarının yanı sıra birçok ödeme kaleminin hesaplanmasında temel alınacak olan bu oranlar şu şekilde belirlendi:
- Aylık katsayı: 1,575512
- Taban aylık katsayısı: 25,794915
- Yan ödeme katsayısı: 0,499649
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NETLEŞTİ
Memur aylık katsayısının kesinleşmesi, bedelli askerlik ücretini de doğrudan etkiledi. 2026 yılının ikinci yarısı için uygulanacak tutarlar güncellenerek ilan edildi:
- Bedelli askerlik ücreti: 472 bin 653 lira 60 kuruş
- Yoklama kaçağı ve bakayalar için ek ödeme: 5 bin 514 lira 30 kuruş
SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRET TAVANI VE ARTIŞ ORANLARI
Mevzuat kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri ile mevcut brüt sözleşme ücretlerine yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. Bu oran, KİT'lerde ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan personelin temel ücret ve maaşlarına da aynı şekilde yansıtıldı. Belirlenen yeni tavan ücretler ise şöyle oldu:
- 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personel tavan ücreti: 86 bin 231 lira 60 kuruş
- 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki personel tavan ücreti: 76 bin 873 lira 55 kuruş
- 2002/3729 sayılı Karar kapsamındaki personel ortalama ücret üst sınırı: 156 bin 920 lira 53 kuruş
KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE MAAŞ FARKLARI
Çalışanların yakından takip ettiği kıdem tazminatı tavanı da yeni genelgeyle güncellendi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanacak kıdem tazminatı yıllık tavanı 73 bin 729 lira 87 kuruş olarak açıklandı. Ayrıca, birinci derecenin birinci kademesindeki bir şube müdürünün zam ve tazminatlar dahil net aylığı 102 bin 85 lira 23 kuruş seviyesine ulaştı.
FARKLAR HESAPLARA YATACAK
Öte yandan genelgede, yeni katsayıların yürürlüğe girmesiyle birlikte ortaya çıkan 1 Temmuz-14 Temmuz 2026 dönemine ait maaş ve ücret farklarının hesaplanarak hak sahiplerine ayrıca ödeneceği duyuruldu.