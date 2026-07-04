Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle tanınan ve 15 Haziran'da hayatını kaybeden 35 yaşındaki oyuncu Ece İrtem'in ön otopsi raporu tamamlandı. İlk değerlendirmelere göre ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçerken; Tayland tatilinde uğradığı iddia edilen maymun saldırısı, sepsis (kan zehirlenmesi) ihtimali ve kollarındaki yara izleri çok yönlü olarak soruşturuluyor.
- Ece İrtem'in ön otopsi raporunda ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
- Oyuncunun avukatı tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, İrtem'in Tayland seyahati sırasında bir maymun saldırısına uğramış olabileceği iddia edildi.
- Adli birimler, oyuncunun kollarındaki yara izlerini inceleyerek sepsis (kan zehirlenmesi) ihtimalini araştırıyor.
15 Haziran'da ani vefatıyla sanat camiasını yasa boğan genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ön otopsi raporu çıktı.
Milliyet'ten Neslihan Keskin'in haberine göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporda, 35 yaşındaki İrtem'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Ancak yetkililer, bu bulgunun nihai sonuç olmadığını ve kapsamlı incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.
TAYLAND SEYAHATİNDEKİ "MAYMUN SALDIRISI" İDDİASI DOSYADA
Kalp krizi bulgusunun yanı sıra, dosyada yer alan çarpıcı iddialar da adli makamlar tarafından titizlikle araştırılıyor. Oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, İrtem'in vefatından kısa süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahati sırasında bir maymun saldırısına uğramış olabileceğine dikkat çekildi. Bu iddianın soruşturma kapsamında ciddiyetle incelendiği öğrenildi.
SEPSİS İHTİMALİ VE KOLLARDAKİ YARA İZLERİ MERCEK ALTINDA
Söz konusu maymun saldırısı iddiasıyla bağlantılı olarak, kamuoyunda da tartışılan kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimali soruşturmanın kilit noktalarından biri haline geldi. Adli birimlerin, oyuncunun kollarında tespit edilen yara izlerini incelemeye aldığı ve bu bulguların ölümle doğrudan bir ilişkisi olup olmadığının detaylı tetkiklerle ortaya konulacağı kaydedildi.
KESİN NEDEN NİHAİ RAPORLA BELLİ OLACAK
Yetkililer, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen mevcut ön rapordaki değerlendirmelerin sadece ilk bulguları yansıttığının altını çiziyor. Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni; kapsamlı otopsi işlemlerinin, detaylı laboratuvar analizlerinin ve diğer tüm adli tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak nihai raporla resmiyet kazanacak.