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ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı New York'ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı

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ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında New York'ta düzenlenen 'Parade of Sail' etkinliğinde yaklaşık 80 gemi Özgürlük Heykeli'ni selamladı, hava gösterileri eşlik etti. Kutlamalara TCG Oruçreis fırkateyni de katıldı.

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında New York'ta düzenlenen "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) etkinliğinde yaklaşık 80 gemi Özgürlük Heykeli'ni selamlarken, kutlamalara hava gösterileri de eşlik etti. Müttefik ülkelerin de katıldığı kutlamalar kapsamında TCG Oruçreis fırkateyni, New York Limanı'na demir attı.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) etkinliği, New York'ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hudson Nehri üzerinde düzenlenen deniz geçidinde ABD Donanması'nın savaş gemileri, Sahil Güvenlik unsurları ve farklı ülkelerden gelen tarihi yelkenliler ve savaş gemileri, New York siluetinin önünde geçiş yaptı. Etkinlik, geniş kapsamlı hava gösterileriyle devam etti.

ABD genelinde günlerdir süren 250. yıl kutlamalarının zirve noktalarından biri olarak gösterilen organizasyon, sabahın erken saatlerinden itibaren Hudson Nehri kıyılarında yoğun kalabalıkları bir araya getirdi. New York Limanı çevresinde toplanan binlerce kişi, tarihi geçişi izlemek için nehir boyunca oluşturulan seyir alanlarını doldurdu.

Hudson Nehri'nde tarihi deniz geçidi

Yerel saatle 09.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. ABD Donanması'nın savaş gemileri, ABD Sahil Güvenlik unsurları ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen tarihi yelkenliler, New York Limanı girişindeki Özgürlük Heykeli önünden geçti. Gemilerin kornaları eşliğinde gerçekleştirilen geçiş sırasında izleyiciler, ABD'nin bağımsızlık ve denizcilik tarihini simgeleyen görüntülere tanıklık etti. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı etkinlik boyunca nehir trafiği kontrollü şekilde yönetildi.

Kapsamlı hava gösterileri de düzenlendi

Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Yerel saatle 10.15 sıralarında başlayan hava gösterilerinin en dikkat çekici bölümünü ABD Donanması'nın ünlü akrobasi ekibi "Blue Angels" oluşturdu. Hudson Nehri ve New York Limanı üzerinde gerçekleştirilen gösterilerde savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaparken, tarihi askeri hava araçları ve çeşitli gösteri ekipleri de kutlamalara katıldı. Gökyüzünde peş peşe gerçekleştirilen manevralar, nehir kıyısındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Yetkililer, gösterilere ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracının iştirak ettiğini açıkladı.

Hudson Nehri üzerindeki dev deniz geçidi ve ardından gerçekleştirilen hava gösterileri, ülke genelindeki 250. yıl kutlamalarının en görkemli organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Milyonlarca kişinin takip ettiği etkinliklerle birlikte New York, ABD'nin iki buçuk asırlık tarihinin kutlandığı törenlerin merkezi haline geldi.

Türk bayrağı Hudson Nehri'nde dalgalandı

Kutlamalara ABD'nin müttefik ülkelerinden gelen gemiler de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruçreis fırkateyni de New York'ta bulunan gemiler arasında yer aldı. Etkinlik süresince bölgede bulunan Oruçreis fırkateyni, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağının dalgalanmasına vesile oldu. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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