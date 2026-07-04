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Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı

Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı Haber Videosunu İzle
Dünyaca ünlü turizm cennetinde kadına şiddet skandalı: Kalabalığın gözü önünde saldırdı
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Dominik Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Saona Adası'nda yaşanan kadına şiddet olayı küresel ölçekte infial yarattı. Cennet gibi plajda, onlarca turistin bakışları altında bir adamın iki kadına fiziksel saldırıda bulunduğu anların videosu sosyal medyada hızla viral oldu. Kısa sürede büyük bir öfke dalgasına yol açan görüntülerin ardından kullanıcılar, Dominik makamlarından saldırganın acilen yakalanması için soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

  • Dominik Cumhuriyeti'nin Saona Adası'nda bir adam, turistlerin gözü önünde iki kadına fiziksel saldırıda bulundu.
  • Saldırı anları sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar yetkililere soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Dominik Cumhuriyeti'nin gözbebeği Saona Adası (Isla Saona), bu kez akılalmaz bir şiddet olayıyla sarsıldı. Cennet gibi kumsalda, onlarca turistin şaşkın bakışları arasında bir adamın iki kadına acımasızca saldırdığı anlar sosyal medyada infial yarattı.

TURİSTLERİN GÖZÜ ÖNÜNDE ŞİDDET

Görüntülerde, turkuaz suların ve lüks teknelerin hemen kıyısında, plajda güneşlenen ve yüzmekte olan kalabalık bir turist grubunun ortasında birden arbede yaşandığı görülüyor. Öfkeden gözü dönen bir adam, herkesin gözü önünde kadınlara fiziksel saldırıda bulunuyor. Çevredeki diğer turistlerin şaşkın çığlıkları arasında yaşanan şiddet anlarında, bazı vatandaşların araya girerek saldırgan adamı güçlükle zapt etmeye çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "SORUŞTURMA BAŞLATILSIN" ÇAĞRISI

Kısa sürede dijital platformlarda viral hale gelen görüntüler, dünya genelindeki internet kullanıcıları arasında büyük bir öfke ve reddediş dalgası başlattı. 

Kadına yönelik şiddetin böylesine açık bir alanda fütursuzca sergilenmesine tepki gösteren binlerce kişi, Dominik Cumhuriyeti yetkililerine çağrıda bulundu. 

Sosyal medya kullanıcıları, turizm cenneti adanın imajına da gölge düşüren bu olayın derhal aydınlatılmasını, sorumluların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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