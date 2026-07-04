Haberler

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu Haber Videosunu İzle
Hayatını kaybeden dostunu anan Ziynet Sali sahnede gözyaşlarına boğuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul'daki açık hava konserinde yakın zamanda kaybettiği dostu Alexi'yi anarken gözyaşlarına boğuldu. Sahnede duygusal anlar yaşayan ve kelimeleri boğazına düğümlenen Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine" diyerek gökyüzünü işaret etti. Seyircilerin yoğun alkışıyla moral bulan ve gözyaşlarını silerek konserine devam eden ünlü sanatçının o dramatik anları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

  • Ziynet Sali, İstanbul'daki açık hava konserinde yakın zamanda kaybettiği dostu Alexi'yi andı.
  • Sahnedeyken gözyaşlarına hakim olamayan Sali, 'Eminim buradadır ve bizi dinliyordur' dedi.
  • Konser izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları, sanatçıya alkış ve destek mesajlarıyla moral verdi.

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İstanbul'da verdiği açık hava konserinde duygu dolu anlar yaşadı. Yakın zamanda kaybettiği "Alexi" isimli dostuna sahneden seslenen ve gözyaşlarına hakim olamayan Sali, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur" diyerek izleyenleri derinden etkiledi.

"EMİNİM BURADADIR VE BİZİ DİNLİYORDUR"

İstanbul’da Vadi açık hava sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelen Ziynet Sali, repertuarındaki şarkıları seslendirirken bir anda duygusal anlar yaşadı. Yakın bir zaman diliminde hayatını kaybeden ve kendisi için çok değerli olan dostu Alexi'yi sahnede anan ünlü sanatçı, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Sahnede kelimeler boğazına düğümlenen Sali, gökyüzünü işaret ederek, "Eminim buradadır ve bizi dinliyordur yine... 'Siz çok iyiydiniz' diyordur." sözleriyle vefat eden dostuna olan özlemini dile getirdi. Duygusal anların ardından arkasını dönerek gözyaşlarını silmeye çalışan başarılı sanatçıya, alandaki binlerce dinleyicisi alkışlar ve tezahüratlarla moral desteği verdi.

"BİR TANECİK HAYATIMIZ VAR"

Gözyaşları içinde derin bir nefes alarak konserine güçlükle devam eden Ziynet Sali, yaşamın değerine vurgu yaparak hayranlarına teşekkür etti. Sali, "Neyse çok duygusal oldu... O yüzden bir tanecik hayatımız var. Bu bir tanecik hayatınızda, bu gece burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatçının sahnede yaşadığı bu samimi ve içten anlar, konserdeki izleyicileri de duygulandırırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce beğeni aldı. Kullanıcılar ünlü şarkıcıya taziye ve destek mesajları yağdırdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Trump, Hamaney'e veda eden İran'ı yine tehdit etti: Tek bir atışla hepsini etkisiz hale getirebiliriz

Tehdit için fırsat kolluyor: Hepsini tek atışta yok edebiliriz
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Bu da koyun mafyası: Çobanları silahla tehdit ederek 800 küçükbaş hayvanı yağmaladılar

Çobanlara dehşeti yaşatıp yüzlercesini yağmaladılar

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar: Hikmet mi, başka bir şey mi bilemedik

Sağanak yağış sonrası ortaya çıktılar! Vatandaşlar şaşkın

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökhan:

seni ne dinleyecek amelinin derdinde simdi o seni dinliyecek zamani yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri saatlerdir yanıyor
2 bin 500 drone Teksas semalarını aydınlattı: ABD'nin 250.  kuruluş yıldönümüne nefes kesen kutlama

2 bin 500'ü aynı anda havalandı: ABD'nin 250 yılını göğe yazdılar

Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Tamirci 80 bin TL talep edince başka yere gitti, ücret farkını duyunca şaşkına döndü

80 bin TL istenince başka yere gitti, farkı duyunca şaşkına döndü
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor