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Yıllar sonra kuralını bozan Bülent Ersoy estetik ameliyatla gençleşti

Yıllar sonra kuralını bozan Bülent Ersoy estetik ameliyatla gençleşti
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, uzun yıllardır uzak durduğu estetik ameliyat kuralını bozarak operasyon masasına yattı. Ameliyat sonrası hastane odasından ilk fotoğrafını paylaşan usta sanatçı, bugüne kadar yüzüne botoks bile yaptırmadığını itiraf etti. Yaş almanın bir gerçek olduğunu belirten Ersoy, doktoruna övgüler yağdırarak "Biz starların yaşı yoktur. Aldığım sonucun başarısını ve heyecanını sizlerle paylaşmak istedim" dedi.

  • Bülent Ersoy, uzun yıllar süren estetikten uzak kalma kuralını bozarak estetik ameliyat oldu.
  • Ameliyat sonrası hastane odasından fotoğraf paylaşan Ersoy, yıllardır botoks bile yaptırmadığını söyledi.
  • Ersoy, ameliyatını gerçekleştiren doktoru 'sihirli eller' olarak nitelendirerek memnuniyetini dile getirdi.

Türk sanat müziğinin usta ismi, "Diva" lakaplı Bülent Ersoy, uzun yıllar süren estetikten uzak kalma kuralını bozarak ameliyat masasına yattı. Geçirdiği başarılı operasyonun ardından hastane odasından ilk karesini paylaşan Diva, hayranlarına seslenerek "Biz starların yaşı yoktur lakin yaş almak da bir gerçek" ifadelerini kullandı.

"YILLARDIR BİR BOTOKS BİLE YAPTIRMAMIŞTIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden operasyon sonrası çekilen bir fotoğrafını yayınlayan usta sanatçı, estetik konusundaki tabularını nasıl yıktığını samimi bir dille anlattı. Yıllardır estetik müdahalelerden uzak durduğunu vurgulayan Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem takipçilerim; biz starların yaşı yoktur, yaşı olmayan insanlarız lakin yaş almak da bir gerçek… Ve yıllardır estetik denildiğinde benden çok uzak bir kavramdı bu konu... Belki inanmayacaksınız ama çok uzun yıllardır bir botoks bile yaptırmamıştım; ta ki saygıdeğer Volkan hocamla karşılaşana kadar..."

"KENDİMİ EMANET ETTİM, SİHİRLİ ELLER"

Kendisini ameliyat eden doktoruna övgüler yağdıran Bülent Ersoy, operasyon sonrasındaki memnuniyetini ve yaşadığı heyecanı takipçileriyle paylaştı. Doktoruna duyduğu güveni dile getiren Diva, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendisi gerek mesleki olarak gerekse de insan olarak bana bu güveni verip, kendimi kendisine emanet etmekten ve aldığım sonucun başarısını, sevincini sizlerle paylaşmaktan kendimi alıkoyamadım efendim. Bu başarıyı sizlerin de görmesini ve heyecanıma sizlerin de ortak olmasını istedim… Sayın hocama 'sihirli eller' demek zorundayım; sayın hocamın ilmine, bilimine ve emeğine sonsuz teşekkürlerimle efendim. Bu arada siz sevgili takipçilerimi de minnet ve şükranlarımla selamlıyorum efendim."

Diva'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları usta sanatçıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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