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Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına AFAD, jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kızılay ekipleri ile helikopter destekli müdahale sürüyor. Vali Seddar Yavuz bölgede incelemelerde bulundu.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üzerine bölgeye AFAD'dan 1 araç ve 4 personel, jandarmadan 2 araç ve 20 personel, itfaiyeden 6 araç, 1 iş makinesi ve 20 personel, Orman İşletme Müdürlüğünden 5 araç ve 24 personel ile Kızılaydan 1 araç ve 3 personel sevk edildi.

Yangına, bu ekiplerden oluşan toplam 15 araç, 1 iş makinesi ve 71 personelle müdahale edilirken çalışmalara 1 yangın söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi de bölgeye 1 çok maksatlı itfaiye aracı, 2 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman yangınlarına müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 5 iş makinesi ve 13 itfaiye personeli sevk etti.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de bölgedeki söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının etkili olduğu alanın genişliği, bölgenin yoğun meşelik yapısı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle müdahale çalışmaları güç şartlar altında devam ediyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da çalışmaları yerinde incelemek amacıyla yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Yangının seyri, müdahale çalışmaları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz, sürecin ilgili kurumların koordinasyonunda yakından takip edildiğini belirtti.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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