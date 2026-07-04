Haberler

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi Haber Videosunu İzle
Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin spor kıyafetiyle halkın arasına karışmasını sert sözlerle eleştirdi. Alp'in, "Bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar" şeklindeki tartışma yaratan ifadelerine, Vali Çiçekli sosyal medyada destekçilerinin başlattığı 'yaprak akımı' paylaşımlarıyla karşılık verdi.

  • CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, TBMM Genel Kurulu'nda Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'yi vatandaşlar arasında tayt giymesi nedeniyle eleştirdi.
  • Vali Çiçekli, eleştirilere sosyal medyada vatandaşların 'asma yaprağı' emojileri ve fotoğraflarıyla başlattığı akımı paylaşarak yanıt verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, dikkat çeken bir kıyafet tartışmasına sahne oldu. Gündem dışı söz alarak kürsüye çıkan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, yanında getirdiği fotoğraflar üzerinden Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’yi hedef aldı.

"BÖYLE VALİ OLMAZ, ASMA YAPRAĞI GÖNDERİN"

Vali Çiçekli'nin vatandaşların arasında taytla gezdiğini  dile getiren bu tarzını sert bir dille eleştiren CHP'li Alp, devlet makamının ağırlığına gölge düşürüldüğünü savundu. İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunan Alp, konuşmasında şu çarpıcı ifadelere yer verdi:

"Böyle vali, mali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır."

VALİDEN SOSYAL MEDYADA 'YAPRAK AKIMI' PAYLAŞIMI

CHP'li İnan Akgün Alp'in Meclis kürsüsünden yönelttiği bu eleştirilere Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin yanıtı sosyal medya üzerinden oldu. Vali Çiçekli, eleştirilerin ardından vatandaşlardan kendisine gelen destek mesajlarını kendi hesabından paylaştı. Gelen destek mesajlarında sosyal medya kullanıcılarının "asma yaprağı" emojileri ve fotoğraflarıyla bir akım başlattığı görüldü.

Kaynak: Haberler.com
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
İstanbul'da zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

Megakentte zorlu gün! Yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Adam naapsin Ardahanda yapılacak en güzel sporu yapiyor. Sizin gibi Audi A8L model yenilemeyle meşgul etmiyor kendini.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Yalancının şahidi bozacıymış aslında kendi kendini kandırmak gibi bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor

8 yıllık ara sona erdi! Ekranlara dönüyor
73 kilo veren Işın Karaca'nın son hali olay oldu: Resmen tanıyamadım

73 kilo veren Işın Karaca'nın son hali olay oldu: Resmen tanıyamadım
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Otobüste tekme ve yumruklar havada uçuştu: Bir yolcu açılan kapıdan dışarı fırladı

Otobüsü savaş alanına çevirdiler: Çocukların çığlığı bile durduramadı