Haberler

Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi

Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi Haber Videosunu İzle
Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Avcılar'da bir telefoncunun çöpe attığı eski sezon cep telefonu kılıflarını gören vatandaşlar çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’un Avcılar ilçesinde vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi.

KONTEYNERİN ÖNÜNDE MAHŞERİ KALABALIK

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.           

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı

Bakan Şimşek önüne gelir gelmez imzaladı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor
Arabada bırakılan üç eşya bombaya dönüşüyor

Arabada bırakılan bu 3 eşya patlamaya hazır bombaya dönüşüyor

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Yolcu gemisinde norovirüs alarmı: 120'den fazla kişi hastalandı, karantina başladı

Lüks yolcu gemisinde salgın alarmı! Yüzlerce kişi karantinada

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı
Tahran'da Hamaney'e son veda: Binlerce kişi Musalla Camisi'ne akın etti, gözler Müçteba Hamaney'de

On binler Hamaney'e veda ediyor, merak edilen o isim meydanda yoktu!