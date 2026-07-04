Çöp konteyneri başında mahşeri kalabalık: Cep telefonu kılıflarını gören sıraya girdi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde vatandaşlar çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için sıraya girdi.

KONTEYNERİN ÖNÜNDE MAHŞERİ KALABALIK

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir telefoncunun çöpe attığı cep telefonu kılıfları gören vatandaşlar, çöp konteynerinin önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar, çöpe atılan kılıfları almak için adeta birbiriyle yarıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların çöpe atılan cep telefonu kılıflarını almak için kuyruk oluşturduğu anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı