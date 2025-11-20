500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il dağılım
81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun hangi il ve ilçelere, kaçar adet yapılacağı belli oldu. İşte "Yüzyılın Konut Projesi"nde il il, ilçe ilçe dağılım...
- 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin 823, İzmir'e 21 bin 20, Bursa'ya 17 bin 225 ve Konya'ya 15 bin konut inşa edilecek.
- Başvuru şartları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru yapılan ilde son 1 yıldır ikamet etmek yer alıyor.
- Konut teslimleri Mart 2027'de başlayacak ve kura çekimleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 arasında yapılacak.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin sosyal konut projesi için il ve ilçe dağılımları netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacı dikkate alınarak 81 ilde yeni konutlar inşa edilecek.
HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. İstanbul'da toplam 100 bin konut, Avrupa ve Anadolu yakasında seçilecek bölgelerde hayata geçirilecek. Ankara'da 21 ilçede toplam 30 bin 823 konut; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan başta olmak üzere farklı ilçelerde inşa edilecek. İzmir'de ise 21 bin 20 konut Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama ve Seferihisar gibi ilçelerde yükselecek. Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin sosyal konut hem merkez hem de kırsal ilçelerde toplu olarak inşa edilecek.
Diğer il ve ilçelerdeki konut dağılımı ise şu şekilde:
- Antalya: 13 bin 213; Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat, Serik
- Artvin: 1.020; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli
- Aydın: 6 bin 973; Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak
- Balıkesir: 7 bin 458; Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk
- Bartın: 1.620; Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus
- Bursa: 17 bin 225; Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir
- Denizli: 6 bin 370; Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli, Kale
- Diyarbakır: 12 bin 165; Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice, Silvan
- Eskişehir: 6 bin 25; Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar
- Gaziantep: 13 bin 890; Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli
- Kahramanmaraş: 8 bin 195; Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu
- Kastamonu: 2 bin 380; Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya
- Kayseri: 7 bin 562; Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar
- Kocaeli: 10 bin 340; Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez
- Konya: 15 bin; Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak
- Manisa: 7 bin 459; Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu
- Mersin: 8 bin 190; Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus
- Muğla: 6 bin 422; Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer
- Rize: 2 bin 42; Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere, Pazar
- Samsun: 6 bin 397; Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent
- Şanlıurfa: 13 bin 690; Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Harran
- Tekirdağ: 6 bin 865; Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Marmaraereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray, Şarköy
- Trabzon: 3 bin 734; Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra
- Van: 6 bin 803; Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvurular, kendi illerindeki kontenjanlara göre yapılacak ve proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvuru hakkına sahip olacak.
- En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocukların Türkiye'de tapulu bağımsız konutu olmamak
- Son 1 yıldır başvuru yapılan ilde ikamet etmek
- Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak
"Genç, şehit aileleri, 3 ve üzeri çocuklu aileler" gibi kategoriler için özel şartlar da uygulanacak.
KURA VE TESLİM SÜRECİ
İnşa ve ihale süreci Kasım 2025'te başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.