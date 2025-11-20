500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu! İşte il il dağılım

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olan 500 bin sosyal konut projesi için il ve ilçe dağılımları netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, şehirlerin nüfus yoğunluğu ve konut ihtiyacı dikkate alınarak 81 ilde yeni konutlar inşa edilecek.

HANGİ İLÇELERE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak belirlendi. İstanbul'da toplam 100 bin konut, Avrupa ve Anadolu yakasında seçilecek bölgelerde hayata geçirilecek. Ankara'da 21 ilçede toplam 30 bin 823 konut; Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan başta olmak üzere farklı ilçelerde inşa edilecek. İzmir'de ise 21 bin 20 konut Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama ve Seferihisar gibi ilçelerde yükselecek. Bursa'da 17 bin 225, Konya'da ise 15 bin sosyal konut hem merkez hem de kırsal ilçelerde toplu olarak inşa edilecek.

Diğer il ve ilçelerdeki konut dağılımı ise şu şekilde:

Antalya: 13 bin 213; Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat, Serik

13 bin 213; Merkez, Akseki, Elmalı, Gündoğmuş, İbradı, Korkuteli, Manavgat, Serik Artvin: 1.020; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli

1.020; Merkez, Ardanuç, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat, Yusufeli Aydın: 6 bin 973; Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak

6 bin 973; Merkez, Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar, Kuyucak Balıkesir: 7 bin 458; Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk

7 bin 458; Merkez, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk Bartın: 1.620; Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus

1.620; Merkez, Amasra, Kurucaşile, Ulus Bursa: 17 bin 225; Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir

Denizli: 6 bin 370; Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli, Kale

6 bin 370; Merkez, Acıpayam, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çivril, Güney, Sarayköy, Tavas, Baklan, Çameli, Kale Diyarbakır: 12 bin 165; Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice, Silvan

12 bin 165; Merkez, Bismil, Çüngüş, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Lice, Silvan Eskişehir: 6 bin 25; Merkez, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar

Gaziantep: 13 bin 890; Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli

13 bin 890; Merkez, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı, Oğuzeli, Yavuzeli Kahramanmaraş: 8 bin 195; Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu

8 bin 195; Merkez, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun, Nurhak, Pazarcık, Türkoğlu Kastamonu: 2 bin 380; Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya

2 bin 380; Merkez, Abana, Ağlı, Azdavay, Araç, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya Kayseri: 7 bin 562; Merkez, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Yeşilhisar

Kocaeli: 10 bin 340; Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez

10 bin 340; Merkez, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, Körfez Konya: 15 bin; Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak

15 bin; Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak Manisa: 7 bin 459; Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu

7 bin 459; Merkez, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Kula, Salihli, Saruhanlı, Selendi, Soma, Turgutlu Mersin: 8 bin 190; Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus

8 bin 190; Merkez, Aydıncık, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke, Tarsus Muğla: 6 bin 422; Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer

6 bin 422; Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas, Seydikemer Rize: 2 bin 42; Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere, Pazar

2 bin 42; Merkez, Ardeşen, Çayeli, Derepazarı, Fındıklı, Güneysu, Hemşin, İkizdere, Kalkandere, Pazar Samsun: 6 bin 397; Merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, 19 Mayıs, Salıpazarı, Terme, Vezirköprü, Yakakent

Şanlıurfa: 13 bin 690; Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Harran

13 bin 690; Akçakale, Bozova, Ceylanpınar, Halfeti, Hilvan, Siverek, Suruç, Viranşehir, Harran Tekirdağ: 6 bin 865; Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Marmaraereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray, Şarköy

6 bin 865; Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı, Marmaraereğlisi, Malkara, Muratlı, Saray, Şarköy Trabzon: 3 bin 734; Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra

3 bin 734; Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Düzköy, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir, Yomra Van: 6 bin 803; Merkez, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye, Özalp, Saray

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvurular, kendi illerindeki kontenjanlara göre yapılacak ve proje kapsamında 18 yaşını doldurmuş tüm vatandaşlar başvuru hakkına sahip olacak.

En az 10 yıldır T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocukların Türkiye'de tapulu bağımsız konutu olmamak

Son 1 yıldır başvuru yapılan ilde ikamet etmek

Daha önce TOKİ'den konut satın almamış olmak

"Genç, şehit aileleri, 3 ve üzeri çocuklu aileler" gibi kategoriler için özel şartlar da uygulanacak.

KURA VE TESLİM SÜRECİ

İnşa ve ihale süreci Kasım 2025'te başlayacak. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla aşamalı olarak başlayacak.