'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

"Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 şüpheliden 34'ü yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat ve 272 bin lira nakit para ele geçirilirken, örgütle bağlantılı 38 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmesi talep edildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kamuoyunda "Arap Emrah" olarak tanınan Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı ve organize suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
- Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı; suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 52 şüpheli tespit edildi.
- Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "Arap Emrah" lakabıyla tanınan Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı ve organize suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 52 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Hakkında yakalama işlemi yapılması planlanan 47 şüpheliye yönelik 9 Ekim 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
SİLAHLAR VE 272 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi.
38 HESABA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.
GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:
1. Abdulkerim Boz
2. Ağa Akdeniz
3. Ahmet Varol Erdoğmuş (adli süreçteki çocuk)
4. Ali Eren Gezerli
5. Ali Güloğlu
6. Atakan Sekmen
7. Babacan Bingöl
8. Barış Sanır
9. Berkand Tosun
10. Canpolat İşler
11. Celal Çelik
12. Davut Kırmızıkoyun
13. Doğukan Arslan
14. Fatih Savcı
15. Furkan Özkiliç
16. Furkan Uzcan
17. Halil İbrahim Tunç
18. İbrahim Aydar
19. Kadir Kaya
20. Mikail Tağ
21. Muhammet Aydar
22. Muhammet Emir Buğu (adli süreçteki çocuk)
23. Ozan Erdem
24. Özgün Yaman
25. Serkan Tonğ
26. Talip Aydar
27. Ufuk Aktaş
28. Umut Can Altın
29. Umut Çetin
30. Veysel Aytaç
31. Yoldaş Gezer
32. Yusuf Çelik
33. İbrahim Enfal Atalay
34. Murat Kır