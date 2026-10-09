'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda "Arap Emrah" lakabıyla tanınan Emrah Sever'in liderliğindeki silahlı ve organize suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

52 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, suç örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 52 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda bulunduğu, 4'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hakkında yakalama işlemi yapılması planlanan 47 şüpheliye yönelik 9 Ekim 2026 tarihinde İstanbul, Ankara, Çanakkale, Kocaeli, Mardin, Muş, Tekirdağ ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLAR VE 272 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, farklı çaplarda çok sayıda fişek ve 272 bin lira nakit para ele geçirildi.

38 HESABA ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 38 farklı sosyal medya hesabına erişimin engellenmesi amacıyla ilgili mercilere başvuruda bulunuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

GÖZALTINA ALINAN 34 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle:

1. Abdulkerim Boz

2. Ağa Akdeniz

3. Ahmet Varol Erdoğmuş (adli süreçteki çocuk)

4. Ali Eren Gezerli

5. Ali Güloğlu

6. Atakan Sekmen

7. Babacan Bingöl

8. Barış Sanır

9. Berkand Tosun

10. Canpolat İşler

11. Celal Çelik

12. Davut Kırmızıkoyun

13. Doğukan Arslan

14. Fatih Savcı

15. Furkan Özkiliç

16. Furkan Uzcan

17. Halil İbrahim Tunç

18. İbrahim Aydar

19. Kadir Kaya

20. Mikail Tağ

21. Muhammet Aydar

22. Muhammet Emir Buğu (adli süreçteki çocuk)

23. Ozan Erdem

24. Özgün Yaman

25. Serkan Tonğ

26. Talip Aydar

27. Ufuk Aktaş

28. Umut Can Altın

29. Umut Çetin

30. Veysel Aytaç

31. Yoldaş Gezer

32. Yusuf Çelik

33. İbrahim Enfal Atalay

34. Murat Kır

Kaynak: Haberler.com