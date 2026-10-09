Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldı

Melike Şahin anne oldu! İlk bebeğini kucağına aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü şarkıcı Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen Şahin, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hamileliğini sevenleriyle paylaşan ve bebeğinin cinsiyetini Harbiye'deki konserinde açıklayan ünlü şarkıcı, doğum öncesi son konserini 13 Ağustos'ta vermişti.
- Melike Şahin ilk çocuğunu dünyaya getirdi ve sağlıklı bir erkek bebek sahibi oldu.
- Melike Şahin, 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlendi.
- Melike Şahin, bebeğinin erkek olacağını temmuz ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'ndeki konserinde duyurdu.
Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melike Şahin, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen ünlü şarkıcı, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Hamilelik haberini sevenleriyle paylaşan Şahin, bebeğinin cinsiyetini ise Harbiye'de verdiği konserde duyurmuştu.
Ünlü şarkıcı Melike Şahin'den sevindirici haber geldi. Yaklaşık altı yıllık birlikteliğin ardından 2023 yılında Sedat Arpalık ile evlenen Şahin, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bir erkek bebek sahibi olan çift, anne baba olmanın sevincini yaşıyor.
OĞLU OLACAĞINI SAHNEDE DUYURMUŞTU
Hamileliğini duyurduktan sonra konserlerine devam eden Melike Şahin, temmuz ayında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde dinleyicilerine özel bir sürpriz yapmıştı.
Konser sırasında okunan mektupla bebeğinin erkek olacağını açıklayan Şahin, seslendirdiği şarkıların hem kendisine hem de dünyaya gelmesini beklediği oğluna iyi gelmesini dilediğini ifade etmişti.
SON KONSERİNİ AĞUSTOS AYINDA VERMİŞTİ
Doğum öncesinde sahne programını sürdüren Şahin, 13 Ağustos'ta Harbiye'de hayranlarıyla buluşmuştu. Ünlü şarkıcı, bu konserin ardından doğum için sahne çalışmalarına ara vermişti.
Özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Melike Şahin ve eşi Sedat Arpalık, ilk çocuklarının dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü.